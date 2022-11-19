CHP liderinin acı günü: Celal Kılıçdaroğlu hayatını kaybetti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu 68 yaşında hayatını kaybetti.

İHA’nın aktardığına göre; evli ve 2 çocuk babası 68 yaşındaki Celal Kılıçdaroğlu, dün evinde aniden fenalaştı. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Adrese gelen ekipler, Celal Kılıçdaroğlu’nun hayatını kaybettiğini belirledi. Kılıçdaroğlu’nun cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından Kent Mezarlığı morguna kaldırıldı. Celal Kılıçdaroğlu’nun kalp yetmezliği sebebiyle yaşamını yitirdiği öğrenildi.

CHP'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJLARI YAYIMLANDI

CHP'li İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun İzmit'te yaşayan kardeşi Celal Kılıçdaroğlu'nun vefat haberini aldık. Celal Kılıçdaroğlu'na Allah'tan rahmet, Kılıçdaroğlu Ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı Cennet olsun" ifadelerini kullandı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Genel Başkanımız Sn. Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu'nun vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum" diye yazdı.

CHP Kocaeli İl Başkanlığı,"Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu'nun tedavi gördüğü hastanede vefat ettiğini üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız. Celal Bey'e Allah'tan rahmet, Sayın Genel Başkanımıza ve tüm ailesine sabırlar diliyoruz" paylaşımını yaptı.

Celal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz Ekim ayında karaciğer yetmezliği nedeniyle Kocaeli Devlet Hastanesi’nde tedavi görmüştü.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu da Amerika gezisi sonrası Kocaeli’ne gelip kardeşini hastanede ziyaret ederek sağlık durumu hakkında bilgi almıştı. Celal Kılıçdaroğlu'nun vefatı CHP örgütlerinde de üzüntüye neden olurken cenaze bilgisi henüz paylaşılmadı.