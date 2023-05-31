CHP listelerinden Meclis'e giren milletvekilleri istifa etmeye başlayınca Muharrem İnce’nin o sözleri yeniden gündem oldu

TV100’de yayınlanan Candaş Tolga Işık’ın sunduğu programa katılan Memleket Partisi Genel başkanı Muharrem İnce “Bunlar seçimden sonra pazartesi CHP’den istifa edecekler. CHP parlamentoda ana muhalefet olamayacak. Yazık değil mi? Göreceksiniz.” demişti.
Programın bu kısmının videosunu yayınlayan Candaş Tolga Işık paylaşımında “Adam haklı çıktı!” ifadelerini kullandı.
NE OLDU?
Millet İttifakı üyesi Gelecek Partisi, DEVA Partisi, Saadet Partisi, Demokrat Parti ve Kılıçdaroğlu'na desteğini açıklayan Türkiye Değişim Partisi 14 Mayıs'ta düzenlenen milletvekili seçiminde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) listelerinden aday göstermiş ve CHP, ittifak üyesi partilerin toplamda 40 milletvekili çıkarmasını sağlamıştı.
CHP listelerinden Gelecek Partisi adına Muğla Milletvekili seçilen Selçuk Özdağ, 10 milletvekili arkadaşıyla birlikte istifa dilekçelerini Cumhuriyet Halk Partisi'ne ve TBMM'ye verdiklerini açıkladı.