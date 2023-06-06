CHP listelerinden Meclis’e giren partilerin grup kuracağı iddia edilmişti. İlk resmi açıklama DEVA Partisi’nden geldi

14 Mayıs'ta düzenlenen milletvekili genel seçimlerinde CHP listelerinden aday göstererek TBMM'ye vekil çıkaran DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi'nin grup kurma hazırlığında oldukları iddia edilmişti. Konuya ilişkin ilk açıklam DEVA Partisi'nin sosyal medya hesabından yapıldı.

DEVA Partisi'nin açıklamasında "Bu aşamada yetkili kurullarımızın görüşüp karara bağladığı somut bir formül söz konusu değildir" ifadelerine yer verildi.

DEVA Partisi'nden yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"28. Dönem Milletvekilliği Seçimleri sonrasında TBMM'nde DEVA grup kurma ve bununla ilgili diğer hususlarda yazılı ve görsel medyada çeşitli haber ve değerlendirmeler yer almaktadır.

TBMM'de Grup kurma ve bununla ilgili diğer konularda gündeme gelen düşünce ve seçenekler Partimizin yetkili organlarında ve karar süreçlerinde tüm yönleriyle değerlendirilecek olup, bu aşamada yetkili kurullarımızın görüşüp karara bağladığı somut bir formül söz konusu değildir."