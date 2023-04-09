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  • CHP’den liste dışı kalan isimlerle ilgili açıklama geldi: Kılıçdaroğlu 13. Cumhurbaşkanı olarak devletin farklı kademele

CHP’den liste dışı kalan isimlerle ilgili açıklama geldi: Kılıçdaroğlu 13. Cumhurbaşkanı olarak devletin farklı kademelerinde faydalanacak

Milletvekili adaylarının belli olması sonrası CHP’den liste dışı kalan isimlerle ilgili açıklama geldi. Açıklamada Kılıçdaroğlu’nun yeni dönemde Cumhurbaşkanı olarak liste dışı kalan isimlerden devlet yönetiminin farklı kademelerine yararlanacağı vurgulandı.

Haber Giriş: 9 Nisan 2023 Pazar - 15:20
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CHP’den liste dışı kalan isimlerle ilgili açıklama geldi

CHP’den liste dışı kalan isimlerle ilgili açıklama geldi: Kılıçdaroğlu 13. Cumhurbaşkanı olarak devletin farklı kademelerinde faydalanacak
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CHP, milletvekili aday listesinde gösterilmeyen bazı isimlerle ilgili açıklama yaptı.

CHP'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Millet İttifakı’nı oluşturan siyasi partilerin ortak liste mutabakatının doğal sonuçlarından biri olarak, Mehmet Bekaroğlu, Levent Gök, Akif Hamzaçebi ve Cihangir İslam’ın da aralarında bulunduğu 27. dönem milletvekillerimizden bazıları, yeni dönem için aday gösterilememiştir.

Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Cumhuriyeti’nin 13. Cumhurbaşkanı olarak, yeni dönemde kendilerinin bilgi ve deneyimlerinden, devlet yönetiminin farklı kademelerinde faydalanacaktır."

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