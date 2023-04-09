İYİ Parti'den aday listesi hakkında ilk açıklama. Kadın kotası vurgusu

İYİ Parti, milletvekili aday listesini Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) teslim etti.

İYİ parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, “Listelerimizde, genel merkezimizin ve kadın bir genel başkanın ortaya koyduğu ana ilkelerden biri olan kadın kotasına hassasiyetle dikkat edildi. Çok nitelikli ve genç bir liste oluşturuldu” dedi.

"KADIN KOTASINA HASSASİYETLE DİKKAT EDİLDİ"

İYİ Parti’nin milletvekili aday listesi, Genel Sekreteri Uğur Poyraz, Mali İşler Başkanı Ümit Dikbayır ve Seçim İşleri Başkanı Şenol Sunat tarafından bugün YSK’ye teslim edildi. Listelerin tesliminden sonra açıklama yapan Uğur Poyraz, şunları söyledi:

“Demokrasimiz, milletimiz ve partimiz açısından hayırlı olmasını diliyoruz; listelerimizi teslim ettik. 14 Mayıs için, Millet İttifakı olarak, İYİ Parti olarak hem müstakbel Cumhurbaşkanı’mız noktasında hem de Millet İttifakı, İYİ Parti adına hayırlara vesile olmasını diliyoruz. Listelerimizde, genel merkezimizin ve kadın bir genel başkanın ortaya koyduğu ana ilkelerden biri olan kadın kotasına hassasiyetle dikkat edildi. Çok nitelikli ve genç bir liste oluşturuldu. O anlamada da bu listeyle çok büyük bir başarı sağlayacağımıza inanıyoruz.” (ANKA)