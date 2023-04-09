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İşte İYİ Parti'nin milletvekili aday listesi

İYİ Parti'nin YSK'ya sunduğu milletvekili aday listesi belli oldu. İşte İYİ Parti'nin milletvekili tam aday listesi.

Haber Giriş: 9 Nisan 2023 Pazar - 15:33
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İşte İYİ Parti'nin milletvekili aday listesi

İşte İYİ Parti'nin milletvekili aday listesi
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İYİ Parti, 14 Mayıs'ta yapılacak olan 28. Dönem Milletvekili Seçimleri aday listesini Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim etti.

Teslim edilen listelerde AK Parti'de belediye başkanlığı, milletvekilliği ve bakanlık yapan Ahmet Eşref Fakıbaba'nın Ankara 1. bölge 2. sıradan,

Buğra Kavuncu'nun İstanbul 2. bölge 1. sıradan,

eski milli futbolcu Gökhan Zan'ın ise Hatay 2. sıradan,

yine eski futbolcu Ünal Karaman'ın ise Konya 1. sıradan listeye girdiği görülüyor.

Teslim edilen aday listesine göre il il adaylar şöyle:

Ayyüce Türkeş - Adana 1'inci sıra
Bilal Bilici - Adana 2'nci sıra
Ece Güner - İstanbul 2. Bölge 4'üncü sıra
Seyithan İzsiz - İstanbul 3. Bölge 2'nci sıra
Buğra Kavuncu - İstanbul 2. Bölge 1'inci sıra
Ahmet Eşref Fakıbaba - Ankara 1. Bölge 2'nci sıra
Küşat Zorlu - Ankara 2. Bölge 2'nci sıra
Turhan Çömez - Balıkesir 1'inci sıra
Ahmet Yetim - Şanlıurfa 1'inci sıra
Uğur Poyraz - Antalya 1'inci sıra
Ünal Karaman - Konya 1'inci sıra
Gökhan Zan - Hatay 2'nci sıra
Ümit Özlale - İzmir 2'nci sıra
Sevinç Atabay - Bursa 1'inci Bölge 2'nci sıra
Şenol Sunat - Manisa 1'inci sıra
İdris Naim Şahin - Ordu 1'inci sıra
Edip Safter Gaydalı - Bitlis 1'inci sıra
Lütfullah Kayalar - Yozgat 1'inci sıra
Erhan Usta - Samsun 1'inci sıra
Burhanettin Kocamaz - Mersin 1'inci sıra
Selcan Taşçı - Tekirdağ 1'inci sıra
Türker Yörükçüoğlu - Kırklareli 1'inci sıra
Edip Safter Gaydalı - Bitlis 1'inci sıra
Lütfullah Kayalar - Yozgat 1'inci sıra
Erhan Usta - Samsun 1'inci sıra


 


 

 

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