14 Mart 2023 Salı
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Siyaset
  • >
  • CHP’li Yılmazkaya AKP’li belediyenin 15 arsa satışını Meclis’e taşıdı. Gaziantep'i sata sata bitiremediniz

CHP’li Yılmazkaya AKP’li belediyenin 15 arsa satışını Meclis’e taşıdı. Gaziantep'i sata sata bitiremediniz

CHP Gaziantep Milletvekili Opr. Dr. Bayram Yılmazkaya, Şahinbey Belediyesinin bu yıl satışa çıkardığı 15 yeni arsayı Meclis'e taşıdı. CHP'li Yılmazkaya; "Şahinbey Belediyesinin devletin arsalarını, yani milletin malı olan 25+15 arsayı satarak neyi amaçlamaktadır çok merak ediyorum. Belediyenin kaynaklarını, vatandaşın parasını har vurup harman savuran bu anlayışı kabul etmek mümkün değildir” dedi...

Haber Giriş: 14 Mart 2023 Salı - 21:50
Takip Et

CHP’li Bayram Yılmazkaya AKP’li belediyenin 15 arsa satışını Meclis’e taşıdı

CHP’li Yılmazkaya AKP’li belediyenin 15 arsa satışını Meclis’e taşıdı. Gaziantep'i sata sata bitiremediniz
+
Aa
-

Geçen sene AKP'li Şahinbey Belediyesinin satılığa çıkardığı 25 arsa ile ilgili sert eleştireler de bulunan CHP Gaziantep Milletvekili Opr. Dr. Bayram Yılmazkaya, Şahinbey Belediyesinin bu yılda satışa çıkardığı 15 yeni arsa ile ilgili “memleketi sata sat bitiremediniz” diyerek eleştirilerine devam etti.

"GAZİANTEP’İ SATA SATA BİTİREMEDİNİZ!"

Yılmazkaya, “Milletin, canın derdine düştüğü deprem felaketini yaşadığımız böylesi bir zamanda, Şahinbey Belediyesinin arsa-arazi satışlarını hızlandırması başka hesaplar içinde olduğu görülmektedir. Geçen senede Gaziantep halkına ait olan 25 arsayı satışa çıkaran Şahinbey Belediyesinin gözü doymuyor. Şimdi de 15 arsayı satışa çıkararak köylünün, çiftçinin, emeklinin, işçinin, esnafın yani Gazianteplinin malını haraç, mezat satıyor. Ülkenin birinci gündeminin deprem olduğu bu zor zamanlarda belediyenin apar topar bu satışları yapması Gaziantep kamuoyunda birçok şaibeye neden olmaktadır” dedi

Daha önceden de Şahinbey Belediye Başkanı hakkında kamuoyunda yer alan imar yolsuzluklarıyla ilgili iddiaları Çevre, Şehircilik Bakanı ile İçişleri Bakanına soran Yılmazkaya, konuyu Türkiye Büyük Millet Meclisine taşımıştı.

Yılmazkaya, 2022 yılında Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’nun Gaziantep medyasına yer alan İmar Kanuna aykırı işlemlerine ilişkin iddiaların cevaplanması için verdiği soru önergesinde, belediyenin şaibeli işlemlerinin araştırılmasını da istemişti.

Şimdide Şahinbey Belediyesinin 15 arsa satışını gündeme taşıyan Yılmazkaya, “ Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu hakkında Gaziantep kamuoyunda bu kadar çok şaibeli konu gündemdeyken belediyenin arda arda arsa satması bekte masumane bir durum değil. Türkiye’nin nüfusa oranla en büyük 3. ilçe belediyesi olan Şahinbey’in geliri de nüfusa oranla Türkiye’nin en fazla geliri olan belediyelerinden birisidir. Benim anlayamadığım Şahinbey Belediyesi bu kadar yüksek gelire sahip olmasına rağmen neden ha bire arsa-arazi satıyor. Bir türlü aklım almıyor. Merkezi hükümetin yaptığı gibi yerel yönetimlerinin de milletin malını bu kadar rahat satması ve her fırsatta milli ve yerlilikten bahsetmesi tam bir şuursuzluktur.” ifadelerini kullandı.

GAZİANTEP HALKI BU ARSALARIN NEDEN SATILDIĞINI MERAK EDİYOR!

İsraf ve yanlış projeler yüzünden ülke kaynaklarını tüketen ve hazinede para bırakmayan hükümet; Milli Emlak’ın, Hazinenin, bakanlıkların ve kurumların ne kadar arsası ve arazisi varsa satıyor. Merkezi hükümet bir taraftan, yerel yönetimler diğer taraftan memlekette satacak yer bırakmadılar” diyen Yılmazkaya, “Gaziantep ilimizde de yaşanan israf ve imar yolsuzlukları bizler gibi Antep kamuoyu tarafından da yakından takip edilmektedir.

Ülkenin içinde bulunduğu sıkıntılı süreç ve vatandaşımızın yaşadığı ekonomik sorunlar gözardı edilerek, Gaziantep halkına ait olan bu arsa ve arazilerin satılmasındaki gerekçe nedir? Türkiye’nin en büyük 3. İlçesi olan Şahinbey, çok yüksek gelire sahip olmasına rağmen neden bu arsaları satmaya devam etmektedir? Bu soruların biran önce cevaplanması gerek.

Sanki ülkede her şey güllük gülistanlıkmış gibi Şahinbey Belediyesinin devletin arsalarını, yani milletin malı olan 25+15 arsayı satarak neyi amaçlamaktadır çok merak ediyorum. Belediyenin kaynaklarını, vatandaşın parasını har vurup harman savuran bu anlayışı kabul etmek mümkün değildir” ifadelerini kullandı.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Fatih Portakal'ın seçim anketinde dev fark. Tam 1 milyon kişi oy kullandı
1
﻿Fatih Portakal'ın seçim anketinde dev fark. Tam 1 milyon kişi oy kullandı
﻿Fatih Portakal'ın seçim anketinde dev fark. Tam 1 milyon kişi oy kullandı
﻿11 seçim anketinin ortalamasından ne çıktı. Her partide bu sonuçlar konuşuluyor
2
﻿11 seçim anketinin ortalamasından ne çıktı. Her partide bu sonuçlar konuşuluyor
﻿11 seçim anketinin ortalamasından ne çıktı. Her partide bu sonuçlar konuşuluyor
﻿Meteoroloji'den 5 il için 'son dakika' uyarısı
3
﻿Meteoroloji'den 5 il için 'son dakika' uyarısı
﻿Meteoroloji'den 5 il için 'son dakika' uyarısı
﻿Şahan Gökbakar Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın arşivini açtı. 26 yıl önce yaptığı konuşmayı paylaştı
4
﻿Şahan Gökbakar Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın arşivini açtı. 26 yıl önce yaptığı konuşmayı paylaştı
﻿Şahan Gökbakar Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın arşivini açtı. 26 yıl önce yaptığı konuşmayı paylaştı
﻿Ankara kulislerindeki müthiş iddia. Murat Yetkin iktidarın yaptığı Kılıçdaroğlu hazırlığını açıkladı
5
﻿Ankara kulislerindeki müthiş iddia. Murat Yetkin iktidarın yaptığı Kılıçdaroğlu hazırlığını açıkladı
﻿Ankara kulislerindeki müthiş iddia. Murat Yetkin iktidarın yaptığı Kılıçdaroğlu hazırlığını açıkladı
﻿CHP hatırlattı. Buharlaşan 128 milyar dolar, Depremin toplam zararı 126 milyar dolar
6
﻿CHP hatırlattı. Buharlaşan 128 milyar dolar, Depremin toplam zararı 126 milyar dolar
﻿CHP hatırlattı. Buharlaşan 128 milyar dolar, Depremin toplam zararı 126 milyar dolar
﻿Jesus'tan flaş Sevilla kararı
7
﻿Jesus'tan flaş Sevilla kararı
﻿Jesus'tan flaş Sevilla kararı
﻿Sevilla'nın Fenerbahçe kadrosu belli oldu
﻿Sevilla'nın Fenerbahçe kadrosu belli oldu
﻿Sevilla'nın Fenerbahçe kadrosu belli oldu
﻿Dünyanın en uzun boylu kadını Rumeysa Gelgi ABD'den döndü
﻿Dünyanın en uzun boylu kadını Rumeysa Gelgi ABD'den döndü
﻿Dünyanın en uzun boylu kadını Rumeysa Gelgi ABD'den döndü
﻿OPEC'in küresel petrol talebindeki artış tahmini değişmedi
﻿OPEC'in küresel petrol talebindeki artış tahmini değişmedi
﻿OPEC'in küresel petrol talebindeki artış tahmini değişmedi
﻿Eczacıbaşı Developres'i yendi. Yarı final için avantajı kaptı
﻿Eczacıbaşı Developres'i yendi. Yarı final için avantajı kaptı
﻿Eczacıbaşı Developres'i yendi. Yarı final için avantajı kaptı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.