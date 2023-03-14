CHP’li Yılmazkaya AKP’li belediyenin 15 arsa satışını Meclis’e taşıdı. Gaziantep'i sata sata bitiremediniz

Geçen sene AKP'li Şahinbey Belediyesinin satılığa çıkardığı 25 arsa ile ilgili sert eleştireler de bulunan CHP Gaziantep Milletvekili Opr. Dr. Bayram Yılmazkaya, Şahinbey Belediyesinin bu yılda satışa çıkardığı 15 yeni arsa ile ilgili “memleketi sata sat bitiremediniz” diyerek eleştirilerine devam etti.

"GAZİANTEP’İ SATA SATA BİTİREMEDİNİZ!"

Yılmazkaya, “Milletin, canın derdine düştüğü deprem felaketini yaşadığımız böylesi bir zamanda, Şahinbey Belediyesinin arsa-arazi satışlarını hızlandırması başka hesaplar içinde olduğu görülmektedir. Geçen senede Gaziantep halkına ait olan 25 arsayı satışa çıkaran Şahinbey Belediyesinin gözü doymuyor. Şimdi de 15 arsayı satışa çıkararak köylünün, çiftçinin, emeklinin, işçinin, esnafın yani Gazianteplinin malını haraç, mezat satıyor. Ülkenin birinci gündeminin deprem olduğu bu zor zamanlarda belediyenin apar topar bu satışları yapması Gaziantep kamuoyunda birçok şaibeye neden olmaktadır” dedi

Daha önceden de Şahinbey Belediye Başkanı hakkında kamuoyunda yer alan imar yolsuzluklarıyla ilgili iddiaları Çevre, Şehircilik Bakanı ile İçişleri Bakanına soran Yılmazkaya, konuyu Türkiye Büyük Millet Meclisine taşımıştı.

Yılmazkaya, 2022 yılında Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’nun Gaziantep medyasına yer alan İmar Kanuna aykırı işlemlerine ilişkin iddiaların cevaplanması için verdiği soru önergesinde, belediyenin şaibeli işlemlerinin araştırılmasını da istemişti.

Şimdide Şahinbey Belediyesinin 15 arsa satışını gündeme taşıyan Yılmazkaya, “ Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu hakkında Gaziantep kamuoyunda bu kadar çok şaibeli konu gündemdeyken belediyenin arda arda arsa satması bekte masumane bir durum değil. Türkiye’nin nüfusa oranla en büyük 3. ilçe belediyesi olan Şahinbey’in geliri de nüfusa oranla Türkiye’nin en fazla geliri olan belediyelerinden birisidir. Benim anlayamadığım Şahinbey Belediyesi bu kadar yüksek gelire sahip olmasına rağmen neden ha bire arsa-arazi satıyor. Bir türlü aklım almıyor. Merkezi hükümetin yaptığı gibi yerel yönetimlerinin de milletin malını bu kadar rahat satması ve her fırsatta milli ve yerlilikten bahsetmesi tam bir şuursuzluktur.” ifadelerini kullandı.

GAZİANTEP HALKI BU ARSALARIN NEDEN SATILDIĞINI MERAK EDİYOR!

İsraf ve yanlış projeler yüzünden ülke kaynaklarını tüketen ve hazinede para bırakmayan hükümet; Milli Emlak’ın, Hazinenin, bakanlıkların ve kurumların ne kadar arsası ve arazisi varsa satıyor. Merkezi hükümet bir taraftan, yerel yönetimler diğer taraftan memlekette satacak yer bırakmadılar” diyen Yılmazkaya, “Gaziantep ilimizde de yaşanan israf ve imar yolsuzlukları bizler gibi Antep kamuoyu tarafından da yakından takip edilmektedir.

Ülkenin içinde bulunduğu sıkıntılı süreç ve vatandaşımızın yaşadığı ekonomik sorunlar gözardı edilerek, Gaziantep halkına ait olan bu arsa ve arazilerin satılmasındaki gerekçe nedir? Türkiye’nin en büyük 3. İlçesi olan Şahinbey, çok yüksek gelire sahip olmasına rağmen neden bu arsaları satmaya devam etmektedir? Bu soruların biran önce cevaplanması gerek.

Sanki ülkede her şey güllük gülistanlıkmış gibi Şahinbey Belediyesinin devletin arsalarını, yani milletin malı olan 25+15 arsayı satarak neyi amaçlamaktadır çok merak ediyorum. Belediyenin kaynaklarını, vatandaşın parasını har vurup harman savuran bu anlayışı kabul etmek mümkün değildir” ifadelerini kullandı.