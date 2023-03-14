Ankara kulislerindeki müthiş iddia. Murat Yetkin iktidarın yaptığı Kılıçdaroğlu hazırlığını açıkladı

Gazeteci Murat Yetkin bugünkü yazısında Millet İttifakı'nın ortak Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında mali bir açık ya da yolsuzluk içeren 'vurucu' bir dosya arandığını ileri sürdü.

Yetkin'in, AKP'li kaynaklara dayandırdığı kulis yazısına göre eğer bu dosya bulunamazsa Kılıçdaroğlu'nun Alevi kimliği öne çıkarılacak.

“VURUCU BİR DOSYA ARANIYOR”

Yetkin yazısında "Kılıçdaroğlu hakkında bir vurucu bir dosya aranıyor. Mali bir açık. Örtülmüş bir yolsuzluk hikayesi. Aksi halde ya AK Troller yok yürüyen merdivene ters bindi, yok Mersin’e güneydoğu dedi, yok rakı içti malzemeleriyle yetinecek ya da geri tepeceği bariz olan Alevilik inancına girişecekler.” İfadelerini kullandı.

AKP’nin 20 küsur yıldır iktidarda olduğunu belirten Yetkin “Emniyet, MİT, Maliye Erdoğan’ın kontrolünde. Bu 20 küsur yılın son 13 yılında Kılıçdaroğlu CHP’nin başında. Hâlâ orta halli memur evinde oturan Kılıçdaroğlu’nun da para işlerine girdiği konusunda bugüne dek bir dosya bulamadılarsa da bunu son 60 gün içinde patlatmayı bekliyor olabilir mi Erdoğan?” diye yazdı.

“DOSYALAR SAVAŞI”

Yetkin yazısında “Tabii Cumhurbaşkanlığı da AKP Genel merkezi de son zamanlarda rüzgârın dönmeye başladığını fark eden bürokrasi kademelerinden, sadece CHP değil, İYİ Parti, Deva ve Gelecek partilerine iktidarın akçalı işlerine dair dosya yağmaya başladığının farkında olmalı. Keza dosyalar savaşı başladığında ucunun nereye kadar gideceğinin belli olmadığının da.” İfadelerine yer verdi.

“21 YILIN EN ZOR SEÇİMİ”

Devamında ise Yetkin, “Geçenlerde Sözcü’de Deniz Zeyrek, kendi AK Parti kaynaklarına dayanarak Kılıçdaroğlu’nun adaylığı ile rahatladıklarını ancak partililerin 14 Mayıs seçiminin Erdoğan için 21 yılın en zor seçimi olduğunu gördüklerini yazdı. Nitekim Erdoğan’ın Hüda-Par’ın desteğine ihtiyaç duyması bile yansıttığı rahatlık ifadesi altında başka endişe ve beklentilerin yatıyor olabileceğini akla getiriyor." diye yazdı.