CHP teşkilatları Kılıçdaroğlu’nu Cumhurbaşkanı seçtirebilir mi?

Teşkilat başkanlarının partilerinde siyasi ağırlığı var mıdır?

Öncelikle şunu vurgulamam lazım.

12 Eylül askerî darbesi ile değiştirilen siyasi partiler yasası ve seçim yasası asla demokratik değildir.

Derseniz ki; Türkiye’de demokrasi var mı?

Elbette yok ama partilerin hiç birinde demokratik yönetim yok.

Partilerde lider sultası var.

Yok, hafif oldu bu tanım

-Lider diktatörlüğü var…

Partilerin Genel Kurul ya da Kurultayları vardır bilirsiniz.

Kimi parti 2, kimi parti 3 yılda bir toplar delegelerini.

Şimdi Türkiye’nin şu idari tablosuna bakalım öncelikle:

İl Sayısı: 81

Büyükşehir Belediyesi Sayısı: 30

İlçe Sayısı: 922

İl Belediyesi Sayısı: 51

Mahalle Sayısı: 32.262

Büyükşehir İlçe Belediyesi Sayısı: 519

Köy Sayısı: 18.277

İlçe Belediyesi Sayısı: 403

Belde Belediyesi Sayısı: 388

Bunların hepsinde örgütlenmesini tamamlayıp faal siyaset yapan kaç parti var?

Hangi partinin Türkiye’de toplam kaç teşkilatı var?

Resmî web sayfalarından bulamadım Google da bulamadı…

Neyse, vurgulamak istediğim asıl konuya geleyim.

Önce CHP’de 81 il başkanı toplanıp Kurultay öncesi bildiri yayınladılar.

CHP’nin yaklaşık 1.250 Kurultay delegesi var.

-Toplam üye sayısı; 1 milyon 369 bin 430…

Sonra İYİ Parti il başkanları toplanıp Genel Kurul öncesi bildiri yayınladılar.

İYİ Parti’nin yaklaşık 1.225 Genel Kurul delegesi var.

-Toplam üye sayısı; 617 bin 513…

Her iki partide yaklaşık 1. 200 kişi Genel Başkan seçecek…

-Ve bunun adı da demokrasi olacak öyle mi?

-Hadi ordan…

Gelelim Milletvekilleri seçimine.

Ayrım yapmadan tüm partiler için kesin bir uygulama var.

Genel Başkanlar belirliyor.

-Ve bunun adı da demokrasi olacak öyle mi?

-Hadi ordan…

Gelelim Cumhurbaşkanı seçimine.

Kemal Kılıçdaroğlu’nun Sözcü TV’de verdiği ancak hiç kimsenin önemsediği şu sözlerini hatırlatayım:

-“1-2-3 sandık konulan yerler.

Yani köy, kasaba veya belde.

Buralarda Kemal Kılıçdaroğlu’nun aldığı oy 3 milyon 580 bin 115.

Erdoğan’ın aldığı oy 6 milyon 100 bin 355. 3 milyon, 6 milyon…

Peki, 3 ve üstü sandığı olan yani şehir merkezleri, ilçelerde olanlarda Kılıçdaroğlu’nun aldığı oy yüzde 51, Erdoğan’ın aldığı oy yüzde 49.

Bu şunu gösteriyor:

CHP kırsalda ya da 1 sandık konulan yerde, 2 sandık konulan yerde veya 3 sandık konulan yerlerde gerekli etkiyi yeteri kadar gösteremediğini gösteriyor bize.”

Erdoğan sorularıma yanıt vermez ama Kılıçdaroğlu şu sorularıma yanıt verir mi?

-2018 Cumhurbaşkanlığı seçiminde “1-2-3 sandık konulan yerlerde” Muharrem İnce kaç oy aldı?

-Köyler bir yana bu sandıkların olduğu kasaba ve beldelerde CHP’nin teşkilatları var mı?

-Bu yörelerin ilçe ve il başkanlarının sorumluluğu yok mu?

Değerli okurlarım,

-14 Mayıs seçimlerinde yurt içinde 53 milyon 993 bin 714 seçmen oy kullandı.

-28 Mayıs seçimlerinde yurt içinde 54 milyon 23 bin 616 seçmen oy kullandı.

Kılıçdaroğlu’nun verdiği bilgiye göre 28 Mayıs cumhurbaşkanlığı seçiminde 1-2-3 sandık olan yerlerde kullanılan toplam oy sayısı şöyle:

-9 milyon 680 bin 470 kişi.

Yaklaşık 54 milyonun kaçta kaçı?

Altıda biri yani;

-Yaklaşık yüzde 18’i…

100 yıllık çınar CHP, buralarda nasıl teşkilatlanamaz?

100 yıllık çınar CHP, 1-2-3 sandık olan yerleri nasıl bu kadar ihmal edebilir?

İl ve ilçelere afişler asmak, buralarda esnaf ziyaretleri yapmak tamam da bu yöreler neden umursanmamış?

CHP milletvekilleri buralara 5 yıl boyunca kaç kere gitmiş?

Çok önemsedikleri yurt dışı oylarının toplam sayısı;

-2 milyon 220 bin 879.

Elbette önemli ama hangisi çok daha önemli;

-9,7 milyon oy mu?

-2,2 milyon oy mu?

Son olarak şunu söyleyeyim;

1-2-3 sandıkta oy kullanılan yerlerin il ilçe, belde ve kasaba teşkilat başkanları hesap vermeyecek ancak;

-CHP Genel Başkanını belirleyecek…

Bunun adı da parti içi demokrasi olacak öyle mi?

-Hadi ordan…

Bu CHP teşkilatları da Kemal Kılıçdaroğlu’nu Cumhurbaşkanı seçtirecek öyle mi;

-Hadi ordan…

Derim ki;

-Önce teşkilat, sonra teşkilat sonra da başarı…