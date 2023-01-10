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CHP ve İYİ Parti AKP'nin görüşme talebini reddetti

CHP ve İYİ Parti, AKP'nin başörtüsü için anayasa teklifini görüşmek için talebini reddetti.

Haber Giriş: 10 Ocak 2023 Salı - 11:57
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CHP ve İYİ Parti'den AKP'ye anayasa reddi

CHP ve İYİ Parti AKP'nin görüşme talebini reddetti
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CHP, AKP’nin başörtüsü teklifi için anayasa ziyareti randevusuna, ‘hayır’ yanıtını verdi.

CHP ile İYİ Parti‘nin istişare sonucunda alınan karar AKP Grubuna iletildi.

CHP, gerekçe olarak, İYİ Partili Lütfü Türkkan ile CHP Mersin Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın, dokunulmazlık dosyalarının gündeme alınmasını gösterdi.

HDP DE REDDETMİŞTİ

HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında, AKP Meclis grubunun başörtüsüne ilişkin anayasa değişiklik teklifini müzakere etmek üzere kendilerinden randevu talep ettiğini, mevcut siyasi ortamda bu teklifin tartışılmasını samimi ve güven verici bulmadıkları için bu talebi reddettiklerini açıklamıştı.

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A.Aydın
10.01.2023 12:21
Bu Muhteremlerde Yüz yok. Hertürlü rezilligi yap ,Alçakça Kumpaslar kur, ondan sonra Pişkin Pişkin görüşme talep et.Bu resmen utanmazlıktır.  
 
bozkurt
10.01.2023 12:18
aynen işte bu. biz ülkücüler bu başörtüsü sorunu çözdük. ama hala saraydakiler bundan nemalanacağını zannediyorlar.  
 
M.C
10.01.2023 12:18
AKP basortusu konusunu bu gune kadar devamli kullandi. Halen kullanmak istiyor. Ne zaman secim var konular belli. Basortusu, gaz, petrol, jelibon bulduk. hep kandirmaca.  
 
TÜM YORUMLAR (8)
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