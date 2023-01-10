CHP ve İYİ Parti AKP'nin görüşme talebini reddetti

CHP, AKP’nin başörtüsü teklifi için anayasa ziyareti randevusuna, ‘hayır’ yanıtını verdi.

CHP ile İYİ Parti‘nin istişare sonucunda alınan karar AKP Grubuna iletildi.

CHP, gerekçe olarak, İYİ Partili Lütfü Türkkan ile CHP Mersin Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın, dokunulmazlık dosyalarının gündeme alınmasını gösterdi.

HDP DE REDDETMİŞTİ

HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında, AKP Meclis grubunun başörtüsüne ilişkin anayasa değişiklik teklifini müzakere etmek üzere kendilerinden randevu talep ettiğini, mevcut siyasi ortamda bu teklifin tartışılmasını samimi ve güven verici bulmadıkları için bu talebi reddettiklerini açıklamıştı.