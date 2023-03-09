CHP ve Memleket Partisi birleşiyor mu? Mehmet Faraç duyurdu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı olarak duyurulmasının ardından Ankara kulislerinden dengeleri sarsabilecek bir iddia geldi. Gazeteci Mehmet Faraç CHP ve Memleket Partisi’nin birleşmesi için arabulucuların harekete geçtiğini söyledi.

Twitter hesabından bir paylaşım yapan Faraç, arabulucuların görüşmede vekillik değil birleşme önerdiğini belirtti.

Faraç’ın yaptığı paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

“Siyaseti sarsan plan! Sağlam kaynaktan kulislerdeki proje; Muharrem İnce CHP'nin başına mı gelecek? CHP ve Memleket Partisinin birleşmesinden yana olanlar harekete geçti. Arabulucular görüşme trafiğinde ittifak, vekillik değil, birleşmeyi önerdi. Bu plan dengeleri çok sarsacak…”