9 Mart 2023 Perşembe
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Siyaset
  • >
  • CHP ve Memleket Partisi birleşiyor mu? Mehmet Faraç duyurdu

CHP ve Memleket Partisi birleşiyor mu? Mehmet Faraç duyurdu

Gazeteci Mehmet Faraç, CHP ve Memleket Partisi’nin birleşmesi için arabulucuların devreye girdiğini söyledi. Ankara kulislerinden gelen bilgileri aktaran Faraç, “Arabulucular görüşme trafiğinde ittifak, vekillik değil, birleşmeyi önerdi” dedi.

Haber Giriş: 9 Mart 2023 Perşembe - 15:56
Takip Et

CHP ve Memleket Partisi birleşiyor mu?

CHP ve Memleket Partisi birleşiyor mu? Mehmet Faraç duyurdu
+
Aa
-

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı olarak duyurulmasının ardından Ankara kulislerinden dengeleri sarsabilecek bir iddia geldi. Gazeteci Mehmet Faraç CHP ve Memleket Partisi’nin birleşmesi için arabulucuların harekete geçtiğini söyledi.

Twitter hesabından bir paylaşım yapan Faraç, arabulucuların görüşmede vekillik değil birleşme önerdiğini belirtti.

Faraç’ın yaptığı paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

“Siyaseti sarsan plan! Sağlam kaynaktan kulislerdeki proje; Muharrem İnce CHP'nin başına mı gelecek? CHP ve Memleket Partisinin birleşmesinden yana olanlar harekete geçti. Arabulucular görüşme trafiğinde ittifak, vekillik değil, birleşmeyi önerdi. Bu plan dengeleri çok sarsacak…”

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Partilerin oyu dikkat çekti. Üçüncü anket bomba gibi patladı Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı
1
﻿Partilerin oyu dikkat çekti. Üçüncü anket bomba gibi patladı Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı
﻿Partilerin oyu dikkat çekti. Üçüncü anket bomba gibi patladı Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı
﻿Ünlü isim ikinci anketin sonucunu açıkladı. Fark çok büyük herkes şokta. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu
2
﻿Ünlü isim ikinci anketin sonucunu açıkladı. Fark çok büyük herkes şokta. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu
﻿Ünlü isim ikinci anketin sonucunu açıkladı. Fark çok büyük herkes şokta. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu
﻿Sözcü TV'de istifa depreminin nedeni belli oldu
3
﻿Sözcü TV'de istifa depreminin nedeni belli oldu
﻿Sözcü TV'de istifa depreminin nedeni belli oldu
﻿Saadet Partisi'nden AKP'ye çok sert Erbakan tepkisi
4
﻿Saadet Partisi'nden AKP'ye çok sert Erbakan tepkisi
﻿Saadet Partisi'nden AKP'ye çok sert Erbakan tepkisi
﻿Güvenlikçi genç işinden olma pahasına video çekip bu sözleri söyledi. Kardeşim kötü bir şey söyleme. İşinden olursun diye mesaj geldi
5
﻿Güvenlikçi genç işinden olma pahasına video çekip bu sözleri söyledi. Kardeşim kötü bir şey söyleme. İşinden olursun diye mesaj geldi
﻿Güvenlikçi genç işinden olma pahasına video çekip bu sözleri söyledi. Kardeşim kötü bir şey söyleme. İşinden olursun diye mesaj geldi
﻿RTÜK'ten Habertürk ve Flash Haber TV'ye ceza. Gerekçelerine kargalar bile güler
6
﻿RTÜK'ten Habertürk ve Flash Haber TV'ye ceza. Gerekçelerine kargalar bile güler
﻿RTÜK'ten Habertürk ve Flash Haber TV'ye ceza. Gerekçelerine kargalar bile güler
﻿Kambur olanlar hangi mesleklere alınmıyor
7
﻿Kambur olanlar hangi mesleklere alınmıyor
﻿Kambur olanlar hangi mesleklere alınmıyor
﻿Rüyada ceviz görmek ne anlama geliyor? Rüyada ceviz görmek ne demek?
﻿Rüyada ceviz görmek ne anlama geliyor? Rüyada ceviz görmek ne demek?
﻿Rüyada ceviz görmek ne anlama geliyor? Rüyada ceviz görmek ne demek?
﻿Ardıç katranı bitkisi uyuza iyi geliyor
﻿Ardıç katranı bitkisi uyuza iyi geliyor
﻿Ardıç katranı bitkisi uyuza iyi geliyor
﻿Kuzey Kore kısa menzilli balistik füze fırlattı
﻿Kuzey Kore kısa menzilli balistik füze fırlattı
﻿Kuzey Kore kısa menzilli balistik füze fırlattı
﻿Böbrek sağlığına büyük tehdit ortaya çıktı
﻿Böbrek sağlığına büyük tehdit ortaya çıktı
﻿Böbrek sağlığına büyük tehdit ortaya çıktı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.