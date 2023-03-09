Sedat Peker'den Yılmaz Özdil paylaşımı. Her şeyi göze aldı demek ki

Yılmaz Özdil, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sözcü gazetesinde buraya kadar" diyerek Sözcü gazetesinden ayrıldığını duyurdu. Özdil, 1 Mart'ta yayına başlayan Sözcü TV'den ayrıldığını da duyurmuştu.

Özdil'in yaptığı açıklamanın ardından uzun zamandır sessizliğini koruyan Sedat Peker'den dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Peker, Twitter'dan Yılmaz Özdil'in Sözcü Gazetesi'nden ayrılığını duyurduğu mesajı ile birlikte Yeniçağ ve Milliyetçi Odak'ın paylaşımlarını retweet ederek paylaştı.

Peker, bu paylaşımlarını daha önceki paylaşımları gibi bir süre sonra kaldırdı.

İşte o paylaşımlar: