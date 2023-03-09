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Akşener’den Yılmaz Özdil’e büyük destek

Sözcü Gazetesi'nden ayrılan Yılmaz Özdil'e Akşener'den destek geldi: Elbet bu da geçer yahu... Dürüstlüğün, tarafsızlığın ve hakkaniyetin değeri elbet bir gün anlaşılır. Yolunuz açık olsun Yılmaz Bey.

Haber Giriş: 9 Mart 2023 Perşembe - 16:01
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Akşener’ Yılmaz Özdil’e destek çıktı

Akşener’den Yılmaz Özdil’e büyük destek
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1 Mart'ta yayın hayatına başlayan Sözcü TV'nin yayın yönetmenliğini 6 Mart'ta bırakan Yılmaz Özdil, Sözcü Gazetesi ile de yollarını ayırdığını açıkladı.

Özdil, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Sözcü gazetesinde buraya kadar… Uğruna mücadele ettiğimiz insanlar tarafından taşlanmayı göze alarak, kalemin namusunu savunmak için elimden geleni yaptım, kariyerimi ortaya koyarak doğru bildiğimi dosdoğru anlattım, anlatmayı beceremediğimi hayat mutlaka anlatacak, hoşça kalın.” dedi.

“ELBET BU DA GEÇER YAHU”
Özdil’in paylaşımını alıntılayan Akşener, “Elbet bu da geçer yahu... Dürüstlüğün, tarafsızlığın ve hakkaniyetin değeri elbet bir gün anlaşılır. Yolunuz açık olsun Yılmaz Bey.” ifadelerini kullandı.

Paylaşımı İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu’nun da retweet ettiği görüldü.
 

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