CHP ve Zafer Partisi anlaştı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ CHP Genel Merkezi’nde Özgür Özel’i ziyaret etti. İkili görüşmenin ardından basın açıklaması yaptı.

Özdağ ve Özel’in kaçak göçmenler ve sığınmacılar ile ilgili önergede anlaştıklarını ve yakın zamanda CHP’nin önergeyi Meclis’e getireceği aktarıldı.

Görüşmede Ottawa Anlaşması’ndan çekilme ve sınırdaki askeri birliklerin silah kullanma yetkisinin genişletilmesine dair yasa teklifi hazırlanması konusunda ortak çalışma yapılması kararı alındığı öğrenildi.

ÜMİT ÖZDAĞ

Önerge hakkında açıklamada bulunan Ümit Özdağ ”Kaçak göçmen ve sığınmacı sayıların azaltılması konusunda bazı somut ve yasal düzenleme gerektiren önerilerimiz vardı. Bunları Sayın Genel Başkan’a ve CHP’ heyetine TBMM’de üzerinden düşünülmesi için ilettik sağ olsunlar ilgiyle dinlediler ve not aldılar. Bunlardan bir tanesi Ottowa Anlaşması’ndan Türkiye’nin geri çekilmesiyle ilgili bir önerge. Diğeri ise sınırdaki askeri birliklerinin yeni bir hukuki düzenlemeyle silah kullanma yetkisinin genişletilmesi” ifadelerini kullandı.

ÖZGÜR ÖZEL

Özgür Özel ise konuyla ilgili "Sayın Genel Başkanı’mızın yasama faaliyetleri noktasında biz çok isteriz tüm siyasi partilerin TBMM’de temsil ediliyor olmasını. Bununla ilgili de Türkiye Milletvekilliği olmak üzere önerilerimiz var yüzde kaç alırsa oy en az o kadar milletvekiliyle 100 milletvekiliyle partilerin genel oyu üzerinden belirlenmesi ve seçim barajlarının temsiliyetine engel olmaması ümidiyle. Tüm partilerin mutlaka eşit bir şekilde hazine yardımından istifade etmesi gerektiğini savunan bir partiyiz. Muhalefet partilerine bir dizi ziyaret yaparak bir takım yasal düzenleme önerileri olan bir teklifte bulundular. O konu Sayın Genel Başkan’ın değerlendirmesine tabidir." açıklamasını yaptı.