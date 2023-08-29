İzmir’de olaylı CHP kongresi. İstifa krizi

28 Mayıs seçimlerinin ardından CHP’de başlayan kurultay süreci, ilçe kongreleriyle devam ediyor. Kongrelerde zaman zaman listeler ve başkan adayları yarışırken, zaman zaman da ortaklaşmalarla tek liste ortaya çıkıyor.

Diken’in edindiği bilgilere göre Çiğli ilçesinde üç adaylı kongre süreci yaklaşırken, taraflar kongre öncesi bir araya gelerek bir isim ve liste üzerinde uzlaşı sağladı. Kongrenin yapıldığı 27 Ağustos Pazar günü öncesi, taraflar yaklaşan yerel seçimler nedeniyle kutuplaşma olmasını önlemek için bir toplantı yaptı.

YEREL SEÇİMLERDE SORUN YARATIR DENEREK ORTAK LİSTEDE UZLAŞILDI

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer ve il başkanı Şenol Aslanoğlu garantörlüğünde Çiğli Belediyesi Başkanı Utku Gümrükçü ve taraflarla görüşmeler devam etti. Toplantıda üç farklı aday ve listenin kongrede yarışması halinde olumsuzluklar yaşanacağı ve bunun yerel seçimlere etki edeceği fikri paylaşıldı. Bunun üzerine tarafların ortak bir aday ve liste üzerinde uzlaşması sağlandı.

DEĞİŞTİRİLEN LİSTE KONGREDE GERİLİM YARATTI

Kongrenin yapıldığı pazar günüyse divana üzerinde uzlaşılan listeden farklı bir yönetim kurulu sunuldu. Listenin okunmasıyla kongrenin yapıldığı salonda gerilim yaşandı. Delegelerden yarısından fazlası durumu protesto ederek salondan ayrılırken (435 delegenin 197’si oy kullandı), bir delegeyse “Böyle seçim olmaz” diyerek oy sandığını fırlattı.

Delegelerden bazılarının oy kullanma kabinini tekmelemesi üzerine çevik kuvvet polisleri salona davet edildi ve oylama polis nezaretinde yapıldı. Öte yandan partililer, oylamanın usulsüz yapıldığı gerekçesiyle seçimin iptali yönünde dilekçe hazırlayarak teslim etti.

KILIÇDAROĞLU’NDAN RANDEVU TALEBİ

Duruma tepki gösteren Gümrükçü’yse uzlaşılan listenin yerine başka bir liste sunulması nedeniyle il delegeliğinden istifa kararı aldı. Gümrükçü, istifa dilekçesini YSK’ya teslim ederken, Kılıçdaroğlu’ndan da randevu talep etti. Gümrükçü ile Kılıçdaroğlu’nun bu hafta görüşme yapması bekleniyor.

TUNÇ SOYER’E TEPKİ

Olaylı Çiğli Kongresi sonrası Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü’nün İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’i arayıp tepki gösterdiği öğrenildi. Gümrükçü’nün Soyer’e “Ortak liste konusunda ben sizin sözünüze güvendim. Ama kongrede yapılanlar ortada. Bu olmadı” dediği öğrenildi. Gümrükçü’nün ayrıca büyükşehir ve belediye başkanları WhatsApp grubundan çıktığı da öğrenildi.