CHP’de adaylar belli oluyor. ‘Listelerin yazıldığı kata jammer kuruldu’

14 Mayıs’ta yapılacak seçimlere sayılı günler kala siyasi partilerde temayül yoklamaları da devam ediyor. Liste hazırlıkları sürerken, Millet İttifakı çatısı altında bulunan Saadet Partisi, DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti seçimlere CHP listelerinden gireceğini duyurdu

Şu ana kadar MHP, TKP, HKP ve Millet Partisi milletvekili adaylarına ilişkin listeyi YSK’ye sundu.

Teslim edilen listeler YSK tarafından incelenmeye başlanacak. Eksiklik bulunması halinde bunların tamamlanması için ilgililere 14 Nisan’a kadar süre tanınacak. Geçici aday listeleri 15 Nisan’da, kesin listeler ise 19 Nisan’da ilan edilecek.

CHP’DE JAMMER TEDBİRİ

Kritik seçim sürecinde milletvekili adayları da cumhurbaşkanı adayı kadar önem kazandı.

Diken’den Altan Sancar'ın aktardığına göre; CHP’nin milletvekili listelerinin yazıldığı kata jammer kuruldu.

EMİNE ERDOĞAN’IN ESKİ ÖZEL KALEMİ ADAY MI OLUYOR?

Odatv’de yer alan habere göre; Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın eski özel kalemi Sema Silkin Ün’ün, CHP’den aday olacağı iddia edildi.

PARTİ MECLİSİ TOPLANTISI ERTELENDİ

Öte yandan CHP, dün saat 19.00’da toplanması planlanan Parti Meclis toplantısını bugün saat 03.00’e ertelendi.