Savcı Doğan Öz'ün katilini MHP aday yaptı

14 Mayıs seçimleri için milletvekili listesini yayınlayan MHP'de dikkat çeken bir isim milletvekili adayı oldu.



Ankaragazetecisi.com’da yer alan haberde, Savcı Doğan Öz cinayetinin sanığı İbrahim Çiftçi, Mevlüt Karakaya, Önder Kahveci ve Eyüp Yıldız’dan sonra Ankara 1'inci bölge 4’üncü sırada yer aldı.







İBRAHİM ÇİFTÇİ KİMDİR?

12 Eylül öncesinde dönemin başbakanı Bülent Ecevit’e rapor hazırlayan savcı Doğan Öz, Ankara’da 24 Mart 1978’de öldürüldü.



Cinayet şüphelisi olarak Ülkü Ocakları mensubu İbrahim Çiftçi gözaltına alındı. Suçunu itiraf eden İbrahim Çiftçi, 3 Ağustos 1979’da idama mahkum edildi. Sonraki süreçte Askeri Yargıtay’la mahkeme arasında dosya gelip gitti. Çiftçi, dört kez idama mahkum edildi.







BERAAT ETTİ

Mahkeme, en sonunda Çiftçi hakkında beraat kararı vermek zorunda kalırken, gerekçe şöyle açıklanmıştı:



“Sanık İbrahim Çiftçi’nin Doğan Öz’ü taammüden öldürdüğü mahkememizce sabit görülmüş, ancak As. Yargıtay Daireler Kurulu kararları mahkememizi bağlayıcı nitelikte bulunduğundan sanık İbrahim Çiftçi hakkındaki 7/8‘lik oyçokluğuna dayanan bozma ilamına uyularak sırf bu hukuki zorunluluk nedeniyle sanık İbrahim Çiftçi’nin beraatine…”







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