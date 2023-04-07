MHP'de adaylık çatlağı. Yerini beğenmediği için istifa ettiğini açıkladı

Milliyetçi Hareket Partisi’nin milletvekili aday listelerini 9 Nisan’dan önce açıklayacağını duyurmasının ardından aday listesi dün itibarı ile açıklandı.

Cumhur İttifakı'na dahil olan partilerin seçimlere ittifak çatısı altında, kendi adı, logosu ve adaylarıyla gireceği duyurulmuştu.

Dün akşam MHP 600 kişilik milletvekilli aday listelerini duyurmuş, bugün de listeleri YSK'ya teslim edeceğini açıklamıştı.

YERİNİ BEĞENMEDİ İSTİFA ETTİ

Karabük'te de MHP'nin ikinci sıra milletvekili adayı olarak açıklanan Murat Karagül, adaylığından çekilerek istifa etti. Dilekçesini İl Başkanlığına sunan Karagül'ün istifası kabul edildi.

Karagül'ün istifa gerekçesinin ikinci sıradan aday gösterilmesi olduğu öğrenildi. (İHA)