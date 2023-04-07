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Emine Erdoğan'ı oynadı MHP'den adaylığı kaptı. Birinci sıradan aday gösterildi. Boş salona oynamıştı

Erdoğan'ın hayatını anlatan "Reis" filminde Emine Erdoğan’ı oynayan oyuncu Özlem Balcı MHP’den Muğla 1. sıra milletvekili adayı oldu.

Haber Giriş: 7 Nisan 2023 Cuma - 15:41
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Reis filminde Emine Erdoğan'ı canlandıran Özlem balcı MHP'de birinci sıradan aday

Emine Erdoğan'ı oynadı MHP'den adaylığı kaptı. Birinci sıradan aday gösterildi. Boş salona oynamıştı
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Cumhurbaşkanlığı seçimine çok az bir vakit kala partiler 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerine hazırlanıyor. Partilerin illerdeki milletvekili sıralama listesi de ortaya çıkmaya başladı.

Cumhur İttifakı’nın ortağı Milliyetçi Hareket Partisi’nin aday sıralamasında bir isim dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hayatının anlatıldığı “Reis” filminde Emine Erdoğan’ı canlandıran oyuncu Özlem Balcı, MHP’nin Muğla 1. Sıra milletvekili adayı gösterildi.

Sıralamanın devamı şöyle:

Balcı'nın ardından 2. Sıra Ertuğrul Avcı, 3. Sıra Mevlüt Kiriş, 4. Sıra Abdulkadir Tekin, 5. Sıra, Şevket Tokur, 6. Sıra Hilmi Başpınar, ve 7 sıra dayı ise Neslihan Doğangül Önder olarak belirlendi.

Reis filmi Türkiye'de 331 salonda gösterime girmiş ve sadece 67 bin 580 kişi izleyerek 820 bin TL hasılat ile gişede hayal kırıklığı yaratmıştı.

REİS FİLMİ

Balcı, gişede 820 bin hasılat ile çakılan “Reis” filminde Emine Erdoğan’ı canlandırdı. Reis filmi Türkiye'de 331 salonda gösterime girmiş ve sadece 67 bin 580 kişi izlemişti.

Filmin yönetmenlik koltuğunda Hüdaverdi Yavuz vardı. Reis isimli film, internetin popüler sinema sitesi IMDb'de 10 üzerinden 1,6 puan alabildi.

ÖZLEM BALCI KİMDİR?

MHP Muğla Milletvekili birinci sıra adayı Özlem Balcı aslen Seydikemer doğumludur. İlk ve orta öğrenimini Fethiye'de tamamladı.Muğla bölgesindeki çok sayıda radyo ve televizyonda spikerlik yapan Balcı, TRT’nin en uzun soluklu dizilerinden Seksenler'de rol aldı. Balcı, oyunculuk kariyerine küçük rollerle başladı. 2006 yılında Arka Sokakalr dizisinde Makbule karakteriyle televizyona adım attı. 2007-2008 yıllarında Doktorlar dizisinde "Aslı" karakterini canlandırdı.

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