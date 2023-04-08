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AKP’den aday listesi hakkında kritik açıklama

AKP'nin Yüksek Seçim Kurulu (YSK) temsilcisi ve Isparta milletvekili Recep Özel, 28. dönem AKP milletvekili adayları listesi ile ilgili yaptığı açıklamada, "Liste hazır, son rötuşlar geliyor. Yarın öğleden sonra 15.30-16.00 civarı veririz, tam net değil" dedi.

Haber Giriş: 8 Nisan 2023 Cumartesi - 21:38
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AKP’den aday listesi hakkında kritik açıklama

AKP’den aday listesi hakkında kritik açıklama
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YSK, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde kullanılacak oy pusulasında ittifakların ve siyasi partilerin yerlerini belirlemek amacıyla kura töreni düzenledi. Törene katılan AKP YSK Temsilcisi Recep Özel, burada yaptığı açıklamada, milletin tamamını temsil eden bir siyasi parti olduklarını vurgulayarak, "Devletin ve milletin sigortası olan Cumhur İttifakı olarak her şeyin merkezinde olmak güzel bir şey" diye konuştu.

Özel, milletvekili aday listelerini tamamlayamayacak partilere dikkat çekerek, "Bunun tam sırası, pusulada kimin nerede yer alacağı yarın 17.00 itibarıyla milletvekili listelerinin verilmesiyle belli olacak. Çünkü ittifaklar içerisinde çekilmeler olacak, listeler de verilmeyecek. İşlemler devam ediyor. Süreci hep birlikte yarım 17.00’den sonra tekrar oy pusulasının şekli değişecektir" açıklamasını yaptı.

Özel, pusula sıralamasının seçmenler üzerindeki etkisine dair, "Psikolojik bir etkisi vardır ama seçmen oy vermek istediği partiye gider, pusulada bulur ve oyunu verir. Vatandaş tercihini hangi partiye kullanacaksa götürür, mührünü oraya vurur" şeklinde konuştu.

AKP'nin sunacağı milletvekili listesiyle ilgili olarak da Özel, "Liste hazır, son rötuşlar geliyor. Yarın öğleden sonra 15.30-16.00 civarı veririz, tam net değil" dedi.

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