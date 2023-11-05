CHP’de yaşanan değişimin ardından Sarıgül: Rüzgara göre dans edenlere inat Bay Kemal'in yol arkadaşıyım

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda gerçekleştirilen seçimlerde Özgür Özel’e kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu’na destek verdi.

CHP’de yaşanan değişimin ardından Sarıgül: Rüzgara göre dans edenlere inat Bay Kemal'in yol arkadaşıyım

4-5 kasım tarihlerinde gerçekleştirilen, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanlığı için yarıştı. İlk turda oylar yeterli sayıda çıkmayınca ikinci tura kalan seçimi Özgür Özel kazandı.

“BAY KEMAL’İN YOL ARKADAŞIYIM”

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül sosyal medya hesabı X’den CHP Genel Başkanlığı seçimini kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu’na destek verdi.

Mustafa Sarıgül yaptığı paylaşımda şunları söyledi, "Rüzgâra göre dans edenler, yarış bitince galipten yana olanlar, günün türküsünü çağıranlara inat, Bay Kemal'in yol arkadaşıyım…"

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