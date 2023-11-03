14-28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri sonrası CHP’de başlatılan “Değişim” rüzgârı şu hale getirildi.

Suçlu: Kemal Kılıçdaroğlu…

100 yıllık siyaset çınarı CHP’nin lideri Kılıçdaroğlu öyle bir siyasi linçe uğradı ki…

*Birinci sırada CHP’liler,

*İkinci sırada İYİ Partililer,

*Üçüncü sırada Millet İttifakı’nın diğer partileri,

*Dördüncü sırada 14 Mayıs öncesi destekleyen sonrasında ise hakarete varan en ağır eleştirileri yapan bazı basın kuruluşları ve gazeteciler vardı.

Kılıçdaroğlu ağır ve haksız saldırılara muhatap oldu ancak her zamanki sakinliği ile tek kelime yanıt vermedi.

O Kemal Kılıçdaroğlu ki;

25 Ağustos 2016

Artvin'in Şavşat ilçesinde PKK tarafından suikasta hedef oldu.

15 Haziran 2017

Ankara’da Güvenpark’tan, İstanbul’a “Adalet” yürüyüşüne başladı.

420 kilometrelik yolu 25 günde yürüyen Kılıçdaroğlu 9 Temmuz 2017'de Maltepe'de yüzbinlerce kişi tarafından coşku ile karşılandı.

10 Mayıs 2018

5 milletvekili olan İYİ Parti’nin 24 Haziran 2018’de yapılacak genel seçime YSK kumpası ile sokulmama durumu ortaya çıktı.

Meral Akşener’in talebi üzerine Kemal Kılıçdaroğlu CHP'li 15 milletvekilini İYİ Parti'ye verdi.

20 Milletvekili ile Meclis Grubu kuran İYİ Parti seçimde yüzde 10 oy aldı.

31 Mart 2019

25 yıldır AKP’nin elinde olan İstanbul ve Ankara başta olmak üzere CHP 11 büyükşehirde Belediye Başkanlıklarını kazandı.

AKP ise 15 Büyükşehir kazanabildi.

21 Nisan 2019

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'nın Çubuk ilçesinde şehit sözleşmeli piyade er Yener Kırıkcı'nın cenaze namazının ardından bir grup tarafından saldırıya uğradı.

"Şehitler ölmez vatan bölünmez, kahrolsun PKK" sloganları atan bir grup Kılıçdaroğlu'na yumruk ve tekmelerle saldırdı.

Sanki AKP değil CHP iktidarda, Kılıçdaroğlu da 17 yıldır iktidar olan terörü engelleyemeyen cumhurbaşkanıydı

12 Şubat 2022

Kılıçdaroğlu’nun daveti ile; CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Demokrasi ve Atılım Partisi ve Gelecek Partisi tarafından “Güçlendirilmiş Parlamenter Rejim” amacıyla 2023’te yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri için 6’lı Masa kuruldu.

14- 28 Mayıs 2023

2 kez seçildiği için Anayasal meşruiyeti olmadan YSK kararı ile 3. kez cumhurbaşkanı adayı olan Erdoğan ilk turda seçimi kaybetti.

İkinci tura ATA İttifakı’nın adayı Sinan Oğan’ı yanına alarak cumhurbaşkanı seçildi.

Kılıçdaroğlu ise Millet İttifakı’nın oylarını yüzde 48’e çıkardı.

Değerli okurlarım,

Kısaca bir Kılıçdaroğlu özeti yaptım.

Tek bir CHP’li şunu söyleyemez:

Kemal Kılıçdaroğlu 2010’da Genel Başkan seçilmesinden bugüne kadar siyaseten gereğini yapmadı…

Kılıçdaroğlu gecesini, gündüzüne katarak neredeyse 24/365 çalışarak elinden geleni fazlası ile yaptı.

Yarın Genel Başkan seçimi var CHP’de.

Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel yarışacak.

Yerel seçim öncesi Genel Başkan değişiminin CHP için yararlı olamayacağını bu nedenle de 13 yıldır demokrasi, hak, hukuk, adalet mücadelesi veren Kılıçdaroğlu’nun kazanacağını tahmin ediyorum.

Kemal Kılıçdaroğlu’na da Özgür Özel’e de başarılar diliyorum.