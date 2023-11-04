Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Özgür Özel'e “Keşke yüzüme söyleseydin”

CHP 38. Olağan Kurultayı “İkinci Yüzyılda Demokrasi ve Birlik Kurultayı” sloganıyla bugün Ankara’da başladı.

81 ilden gelen bin 367 kurultay delegesi, Cumhuriyet’in ve partinin 100. yılında yeni genel başkanı ve yeni parti yönetimini seçiyor.

Ankara Spor Salonu'nda saat 10.00'da başlayan kurultayda, CHP Genel Başkanlığı için Kemal Kılıçdaroğlu, ve CHP Grup Başkanı Özgür Özel yarışıyor. İlhan Cihaner'den sonra Örsan Öymen de adaylıktan çekildi.

CHP Genel Başkan Adayı Özgür Özel adaylık konuşmasını yaptı:

CHP'nin ikincilikleri bitecek, CHP iktidara gelecek; söz veriyorum CHP Genel Başkan Adayı Özgür Özel adaylık konuşmasını yaptı: CHP'nin ikincilikleri bitecek, CHP iktidara gelecek; söz veriyorum

CHP 38. Olağan Kurultayı'nda adaylık konuşmasını yapan Özgür Özel, "CHP'nin ikincilikleri bitecek, CHP iktidara gelecek; söz veriyorum. Ayağa kalkın ve partiyi ayağa kaldırın. Biz başaracağız, Cumhuriyet Halk Partisi başaracak" dedi.

"KEŞKE YÜZÜME SÖYLESEYDİN"

Özel'in konuşmasının ardından cevap hakkı doğduğu için söz hakkı alan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Eleştiriye açığım, benim kadar eleştiriye açık kimse yoktur. PM’de beni eleştiren kimsenin sözünü kesmem, sen de burada söylediklerini uzun süredir beraber çalışıyoruz ya keşke yüzüme söyleseydin" dedi.

"OLAYLARI ÇARPITARAK ANLATMAK DOĞRU DEĞİL"

"Sanki örgüt hiç yok, ben tek başımayım" diyen Kılıçdaroğlu şöyle konuştu:

"Olayları çarpıtarak anlatmak doğru değil. Genel başkan sağduyulu olmalı. Özgür kardeşimi severim, uzun süredir beraberiz. Belediye başkan adayı olacağım dedi, oldu. Milletvekili olacağım dedi, oldu. Genel başkanlarda çifte standart olmaz. İşin özü budur. Size inanıyorum. Her kuruşun hesabını vermeye hazırız."