CHP'den acı seçim itirafı. CHP’li milletvekili canlı yayında açıkladı

Editör: İsa Karaarslan

Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimleri bitti. Resmi olmayan sonuçlara seçimi Erdoğan kazandı.

14 Mayıs seçimlerinden önce ve sonra seçim güvenliği konusu tartışıldı. HalkTV’de konuşan konuşan CHP İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın, 14 Mayıs'ta sahip çıkılmayan sandıkların sonucu değiştirecek boyutta olduğunu dile getirdi.

SANDIKLARA SAHİP ÇIKAMADIK

CHP’nin "sandıkların bir kısmına egemen" olduğunu belirten Günaydın, “Biz özellikle ilk seçimde sandıklara sahip çıkamadık. Çıktık diyen arkadaşları gerçeği tam olarak söylemiyorlar. 28 Mayıs’ta çok daha iyiydi durum ama 14 Mayıs’ta eksik kalındı” ifadelerini kullandı.

Günaydın, “Bir partinin, dünyanın en eski beşinci partisi olma iddiasını taşıyan bir partinin Türkiye’nin de gerçeklerini bile bile hala sandıklara tam olarak sahip çıkamama meselesi benim açımdan kabul edilebilir değildir” diyen Günaydın, “Bu eksikliği kabule etmek zorundayız. Bu eksiklik varsa ben de sorumluyum, çünkü Parti Meclisi üyesiyim. 192 bin sandığın tamamına egemen olduk dersek, doğru söylemiyoruz” şeklinde konuştu.

“ISLAK İMZALI TUTANKLARIN TOPLANMASI KONUSUNDA EKSİKLİK OLMUŞTUR”

Gökhan Günaydın ayrıca “14 Mayıs’ta Cumhuriyet Halk Partisinin bilişim sisteminde bir eksiklik olmamıştır. Bilişim sistemi çalışmıştır, buna karşılık sandıklara hakimiyet ve ıslak imzalı tutanakların toplanması konusunda eksiklik olmuştur” dedi.

CHP’YE 17 BİN SANDIKTAN ISLAK İMZALI SANDIK SONUÇ TUTANAĞI ULAŞMADI

Gazeteci Şaban Sevinç de Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, CHP’ye 17 bin ıslak imzalı sandık sonuç tutanağının ulaşmadığını iddia etti.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Sevinç, CHP'ye ulaşmayan ıslak imzalı sandık sonuç tutanaklarına ilişkin şunları ifade etti:

"Yurtiçi toplam sandık sayısı 190 bin. Seçim gecesi CHP’ye ulaşan ıslak imzalı sandık sonuç tutanağı sayısı: -14 Mayıs’da 115 bin, -28 Mayıs’da 173 bin"