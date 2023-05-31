CHP'den acı seçim itirafı. CHP’li milletvekili canlı yayında açıkladı

Seçim güvenliği konusunda açıklama yapan CHP’li Gökhan Günaydın “192 bin sandığın tamamına egemen olduk dersek, doğru söylemiyoruz” diyerek sandıklara sahip çıkamadıklarını açıkladı.

CHP'den acı seçim itirafı. CHP’li milletvekili canlı yayında açıkladı

Editör: İsa Karaarslan

Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimleri bitti. Resmi olmayan sonuçlara seçimi Erdoğan kazandı.

14 Mayıs seçimlerinden önce ve sonra seçim güvenliği konusu tartışıldı. HalkTV’de konuşan konuşan CHP İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın, 14 Mayıs'ta sahip çıkılmayan sandıkların sonucu değiştirecek boyutta olduğunu dile getirdi.

SANDIKLARA SAHİP ÇIKAMADIK

CHP’nin "sandıkların bir kısmına egemen" olduğunu belirten Günaydın, “Biz özellikle ilk seçimde sandıklara sahip çıkamadık. Çıktık diyen arkadaşları gerçeği tam olarak söylemiyorlar. 28 Mayıs’ta çok daha iyiydi durum ama 14 Mayıs’ta eksik kalındı” ifadelerini kullandı.

Günaydın, “Bir partinin, dünyanın en eski beşinci partisi olma iddiasını taşıyan bir partinin Türkiye’nin de gerçeklerini bile bile hala sandıklara tam olarak sahip çıkamama meselesi benim açımdan kabul edilebilir değildir” diyen Günaydın, “Bu eksikliği kabule etmek zorundayız. Bu eksiklik varsa ben de sorumluyum, çünkü Parti Meclisi üyesiyim. 192 bin sandığın tamamına egemen olduk dersek, doğru söylemiyoruz” şeklinde konuştu.

9i8lklpoik.jpg

“ISLAK İMZALI TUTANKLARIN TOPLANMASI KONUSUNDA EKSİKLİK OLMUŞTUR”

Gökhan Günaydın ayrıca “14 Mayıs’ta Cumhuriyet Halk Partisinin bilişim sisteminde bir eksiklik olmamıştır. Bilişim sistemi çalışmıştır, buna karşılık sandıklara hakimiyet ve ıslak imzalı tutanakların toplanması konusunda eksiklik olmuştur” dedi.

CHP’YE 17 BİN SANDIKTAN ISLAK İMZALI SANDIK SONUÇ TUTANAĞI ULAŞMADI

Gazeteci Şaban Sevinç de Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, CHP’ye 17 bin ıslak imzalı sandık sonuç tutanağının ulaşmadığını iddia etti.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Sevinç, CHP'ye ulaşmayan ıslak imzalı sandık sonuç tutanaklarına ilişkin şunları ifade etti:

"Yurtiçi toplam sandık sayısı 190 bin. Seçim gecesi CHP’ye ulaşan ıslak imzalı sandık sonuç tutanağı sayısı: -14 Mayıs’da 115 bin, -28 Mayıs’da 173 bin"

saban.jpg

İlgili Haberler
CHP’den acil notuyla sandık çağrısı geldi. AKP'liler 30'ar kişilik gruplarla okullara baskın yapıyor!
Flaş... Flaş... Erdoğan herkesi sandıklara çağırdı
Davutoğlu'ndan sandık çağrısı: Milletine sahip çık
Davutoğlu'ndan sandık çağrısı: Milletine sahip çık
Kılıçdaroğlu'ndan sandık çağrısı: Sandığa git üşenme oy kullan
Öne Çıkanlar
İmamoğlu cephesinden Abdülkadir Selvi’ye cevap. Selvi, İstinaf’ın İmamoğlu’na cezayı onayladığını yazmıştı
İmamoğlu cephesinden Abdülkadir Selvi’ye cevap. Selvi, İstinaf’ın İmamoğlu’na cezayı onayladığını yazmıştı
Üniversiteli genç sokak röportajında herkesin hayatını özetledi
Üniversiteli genç sokak röportajında herkesin hayatını özetledi
Florya'dan 'Fener ağlama' sesleri yükseldi
Florya'dan 'Fener ağlama' sesleri yükseldi
Galatasaray şampiyonluk kupasını derbide mi kaldıracak? Dursun Özbek açıkladı
Galatasaray şampiyonluk kupasını derbide mi kaldıracak? Dursun Özbek açıkladı
Galatasaray nasıl şampiyon oldu? Lig bitti mi Erden Timur!
Galatasaray nasıl şampiyon oldu? Lig bitti mi Erden Timur!
Okan Buruk'tan Atatürk'lü şampiyonluk mesajı
Okan Buruk'tan Atatürk'lü şampiyonluk mesajı
Son Haberler
Doları olanlara kötü haber. Doları bankadan çekip dışarıda satma devri kapandı. Remzi Özdemir açıkladI Ekonomi
Doları olanlara kötü haber. Doları bankadan çekip dışarıda satma devri kapandı. Remzi Özdemir açıkladI
En manipülatif burçlar hangileri? Hangi burçlar ilişkilerinde daha manipülatiftir? Keşfet
En manipülatif burçlar hangileri? Hangi burçlar ilişkilerinde daha manipülatiftir?
Yasa dışı yollardan yurda girmek isteyen biri PKK'lı 5 şüpheli yakalandı Güncel
Yasa dışı yollardan yurda girmek isteyen biri PKK'lı 5 şüpheli yakalandı
Ölümcül hastalıklara savaş açıyor. Mucize besinin faydaları saymakla bitmiyor Sağlık
Ölümcül hastalıklara savaş açıyor. Mucize besinin faydaları saymakla bitmiyor
Gülşen'e dev para cezası Magazin
Gülşen'e dev para cezası
Avrupalı liderler Moldova'da toplanacak Dünya
Avrupalı liderler Moldova'da toplanacak