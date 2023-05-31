Gazeteci Şaban Sevinç’ten bomba iddia: CHP’ye 17 bin ıslak imzalı sandık sonucu tutanağı ulaşmadı

Gazeteci Şaban Sevinç, Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerde CHP’ye 17 bin ıslak imzalı sandık sonuç tutanağının ulaşmadığını iddia etti.

Gazeteci Şaban Sevinç’ten bomba iddia: CHP’ye 17 bin ıslak imzalı sandık sonucu tutanağı ulaşmadı

Editör: Ayşe Memiş

Cumhurbaşkanlığı seçimleri 14 Mayıs’ta gerçekleşti ama ikinci tura kaldı. İkinci turda ise resmi olmayan sonuçlara göre, Erdoğan yine Cumhurbaşkanı seçildi.

Erdoğan yüzde 52 oranında oy alırken CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 47 oranında oy aldı. Seçimlerden önce de sonra da konuşulan konulardan biri de seçim güvenliğiydi.

Gazeteci Şaban Sevinç, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, Cumhuriyet Halk Partisi’ne(CHP) 17 bin ıslak imzalı sandık sonuç tutanağının ulaşmadığını öne sürdü.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Sevinç, CHP'ye ulaşmayan ıslak imzalı sandık sonuç tutanaklarına ilişkin şunları söyledi:

"Yurtiçi toplam sandık sayısı 190 bin.

Seçim gecesi CHP’ye ulaşan ıslak imzalı sandık sonuç tutanağı sayısı:

-14 Mayıs’da 115 bin,

-28 Mayıs’da 173 bin"

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ONURSAL ADIGÜZEL İSTİFA ETTİ

Öte yandan Millet İttifakı’ndan bazı isimler ve milletvekilleri sandıklara sahip çıkılamadığı yönünde itiraflarda da bulunmuştu.

Hatta, CHP Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, 14 mayıs seçim gecesi “Sistemlerimizi ayakta tutmayı başardık, veri akışımız bir saniye dahi kesintiye uğramadı” yanıtını vermiş sonrasında da Adıgüzel görevden alınmıştı.

Onursal Adıgüzel’in görevden alınmasının ardından CHP’nin reklam işlerinden sorumlu ekibin de görevden alındığı öğrenilmişti.

“SANDIKLARA SAHİP ÇIKAMADIK”

CHP İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın da katıldığı canlı yayında “Biz özellikle ilk seçimde sandıklara sahip çıkamadık. Çıktık diyen arkadaşları gerçeği tam olarak söylemiyorlar. 28 Mayıs’ta çok daha iyiydi durum ama 14 Mayıs’ta eksik kalındı” dedi.

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