13 Aralık 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

CHP’den başörtüsü kararı

CHP'nin, başörtüsü için anayasa değişikliği teklifine yönelik tavrını, parti hukukçularının hazırlayacağı raporun ardından açıklama kararı verdiği öğrenildi. Teklifle ilgili değerlendirmelerde bulunan üst düzey bir parti yetkilisi, bu konuda aceleci davranmak istemediklerini dile getirdi.

Haber Giriş: 13 Aralık 2022 Salı - 11:52
Takip Et

CHP'den AKP'nin başörtüsü için anayasa değişikliği teklifine yönelik karar

CHP’den başörtüsü kararı
+
Aa
-

AKP’nin başörtüsü teklifine ilişkin karar vermesi beklenen CHP'nin, parti hukukçularının teklife ilişkin hazırlayacağı raporu Meclis’teki bütçe görüşmelerinin ardından MYK’de ele alacağı ve tartışmanın hukuki ve siyasi değerlendirmesini yaptıktan sonra kararını açıklayacağı öğrenildi.

AKP’nin başörtüsüne yönelik anayasal güvence sağlayan ve aile kurumunu düzenleyen anayasa değişikliği teklifine yönelik tartışmalar sürerken, İYİ Parti bu konudaki tavrını dün kamuoyuna açıklamıştı. İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, “Genel İdare Kurulu'nda çoğunluğun eğilimi, olumlu bir kanaat içerisinde olduğumuz ve evet yönündedir" demişti. İYİ Parti’nin bu açıklamasının ardından gözler CHP’nin yanıtına çevrildi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan CHP MYK, ilk olarak Adalet Bakanlığı'na yapılan yürüyüşü gündeme aldı.

T24'ten Eray Görgülü'nün haberine göre, Kılıçdaroğlu, partililerden BirGün'ün ortaya çıkardığı İsmailağa Cemaati'ne bağlı Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G’nin 6 yaşında ‘evlendirilip’ istismara maruz bırakılması skandılının gündemde tutulmasını istedi. Bu nedenle başörtüsü meselesini bu toplantıda görüşmeyeceklerini belirten Kılıçdaroğlu, “Bu konu şu anda aciliyeti olan bir konu değil. AKP’nin yaklaşımı iyi niyetli de değil. Bu yüzden meselenin hem hukuki hem de siyasi boyutlarını gündeme almamız gerekiyor” değerlendirmesinde bulundu.

Kılıçdaroğlu, parti hukukçularından da anayasa değişikliği teklifi ile ilgili bir rapor hazırlamalarını istedi. Raporda teklifin anayasanın temel ilkelerinin yanı sıra temel hak ve özgürlüklerle ilgili anayasaya aykırılık içerip içermediği incelenecek. Birkaç gün içerisinde hazırlanması beklenen raporun TBMM’deki bütçe görüşmelerinden sonra gündeme gelmesi bekleniyor. Rapor, önce MYK’da sonra da Parti Meclis’nde ele alınacak. CHP, bu kurullarda yapılacak toplantılarının ardından teklifle ilgili kararını verecek.

CHP’Lİ YETKİLİ: HER ŞEY OLABİLİR

Teklifle ilgili değerlendirmelerde bulunan CHP’li üst düzey bir yetkili de, AKP’nin teklifinin her yönüyle ele alınması gerektiğini belirterek, bu konuda aceleci davranmak istemediklerini söyledi. İYİ Parti’nin “evet” kararı ile ilgili de “Aceleci davranıldı” ifadesini kullanan yetkili, “İYİ Parti, teklife ‘evet’ diyor. CHP ‘hayır’ derse bu masada sorun yaratmaz mı?” sorusunu ise, “Her şey olabilir” sözleriyle yanıtladı.

Öte yandan İYİ Parti’nin Genel İdare Kurulu’nda da AKP’nin teklifinin geniş kapsamlı ele alındığı öğrenildi. Yaklaşık dört saat süren toplantının üç buçuk saatlik kısmı, teklifle ilgili tartışmalara ayrıldı. Genel Başkan Meral Akşener, GİK üyelerinin tamamının görüşünü dinledi. İYİ Partililerin büyük çoğunluğunun başörtüsü konusunun CHP tarafından bu şekilde gündeme getirilmesinden duyduğu rahatsızlığı gündeme getirdiği de öğrenildi.

İYİ Partili üst düzey bir yetkili, “Biz bu meselenin siyaseten gündeme getirilmesinden rahatsızız ve kanunlarla, anayasa ile düzenlenmesinin de yanlış olduğunu düşünüyoruz. Bizce özgürlük alanları genişletilmeli” dedi. Aynı yetkili, “Ancak bir şekilde gündeme gelmiş bu meseleye de sırt çeviremeyiz. Çözümden yana tavrımızı da ortaya koyarız” ifadesini kullandı.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

İnançlı vatandaş.
13.12.2022 11:56
100 yıllık baş örtüsüyle bir helalleşme borcun var müslümanlara CHP olarak, umarım bu fırsatı değerlendirir artık Allah’ın emrettiği kanunlarla uğraşmayacağım garantisi verirsiniz.  
 
Hakkı
13.12.2022 11:55
Başı açığın anayasal hakkı ne olucak. Evlilik kadın erkek arasında olur diyor akp yaş şartı yok. 6 yaşındaki kız la evlenmek serbest mi olucak. Yoksa 18 yaş şartı mi gelicek evlilik için.  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿AKP ve MHP’den istifa edip İYİ Parti’ye katıldılar
1
﻿AKP ve MHP’den istifa edip İYİ Parti’ye katıldılar
﻿AKP ve MHP’den istifa edip İYİ Parti’ye katıldılar
﻿İktidarın eski anketçisi açıkladı. ''Seçim ikinci tura kalmaz ama kalırsa...''
2
﻿İktidarın eski anketçisi açıkladı. ''Seçim ikinci tura kalmaz ama kalırsa...''
﻿İktidarın eski anketçisi açıkladı. ''Seçim ikinci tura kalmaz ama kalırsa...''
﻿Çavuşoğlu’ndan Nebati’ye ‘gözlerdeki ışıltı’ göndermesi: Bütçemiz bittiğinde sayın bakanımızın gözlerine bakıyoruz
3
﻿Çavuşoğlu’ndan Nebati’ye ‘gözlerdeki ışıltı’ göndermesi: Bütçemiz bittiğinde sayın bakanımızın gözlerine bakıyoruz
﻿Çavuşoğlu’ndan Nebati’ye ‘gözlerdeki ışıltı’ göndermesi: Bütçemiz bittiğinde sayın bakanımızın gözlerine bakıyoruz
﻿Beşiktaş'ın istediği Onur Bulut'la ilgili flaş açıklama
4
﻿Beşiktaş'ın istediği Onur Bulut'la ilgili flaş açıklama
﻿Beşiktaş'ın istediği Onur Bulut'la ilgili flaş açıklama
﻿Meteoroloji’den ‘sel’ uyarısı. 12 kent için 'sarı' ve 'turuncu' alarm verildi
5
﻿Meteoroloji’den ‘sel’ uyarısı. 12 kent için 'sarı' ve 'turuncu' alarm verildi
﻿Meteoroloji’den ‘sel’ uyarısı. 12 kent için 'sarı' ve 'turuncu' alarm verildi
﻿Quaresma imza attı. Türkiye'ye geliyor. Herkes yeni takımını merak ediyor
6
﻿Quaresma imza attı. Türkiye'ye geliyor. Herkes yeni takımını merak ediyor
﻿Quaresma imza attı. Türkiye'ye geliyor. Herkes yeni takımını merak ediyor
﻿Cemal Enginyurt ile AKP'li Salih Cora arasında kavga çıktı: Hırsız olmaktansa küfretmek bin kere adamlıktır
7
﻿Cemal Enginyurt ile AKP'li Salih Cora arasında kavga çıktı: Hırsız olmaktansa küfretmek bin kere adamlıktır
﻿Cemal Enginyurt ile AKP'li Salih Cora arasında kavga çıktı: Hırsız olmaktansa küfretmek bin kere adamlıktır
﻿Bakan Bilgin’den EYT açıklaması
﻿Bakan Bilgin’den EYT açıklaması
﻿Bakan Bilgin’den EYT açıklaması
﻿Trabzonsporlu Bakasetas zirveye çıktı: Büyük ödülü aldı
﻿Trabzonsporlu Bakasetas zirveye çıktı: Büyük ödülü aldı
﻿Trabzonsporlu Bakasetas zirveye çıktı: Büyük ödülü aldı
﻿Dermatoloji Uzmanından deri şikâyetlerine yönelik kritik uyarı
﻿Dermatoloji Uzmanından deri şikâyetlerine yönelik kritik uyarı
﻿Dermatoloji Uzmanından deri şikâyetlerine yönelik kritik uyarı
﻿Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden bazıları iptal edildi
﻿Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden bazıları iptal edildi
﻿Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden bazıları iptal edildi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.