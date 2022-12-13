CHP’den başörtüsü kararı

AKP’nin başörtüsü teklifine ilişkin karar vermesi beklenen CHP'nin, parti hukukçularının teklife ilişkin hazırlayacağı raporu Meclis’teki bütçe görüşmelerinin ardından MYK’de ele alacağı ve tartışmanın hukuki ve siyasi değerlendirmesini yaptıktan sonra kararını açıklayacağı öğrenildi.

AKP’nin başörtüsüne yönelik anayasal güvence sağlayan ve aile kurumunu düzenleyen anayasa değişikliği teklifine yönelik tartışmalar sürerken, İYİ Parti bu konudaki tavrını dün kamuoyuna açıklamıştı. İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, “Genel İdare Kurulu'nda çoğunluğun eğilimi, olumlu bir kanaat içerisinde olduğumuz ve evet yönündedir" demişti. İYİ Parti’nin bu açıklamasının ardından gözler CHP’nin yanıtına çevrildi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan CHP MYK, ilk olarak Adalet Bakanlığı'na yapılan yürüyüşü gündeme aldı.

T24'ten Eray Görgülü'nün haberine göre, Kılıçdaroğlu, partililerden BirGün'ün ortaya çıkardığı İsmailağa Cemaati'ne bağlı Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G’nin 6 yaşında ‘evlendirilip’ istismara maruz bırakılması skandılının gündemde tutulmasını istedi. Bu nedenle başörtüsü meselesini bu toplantıda görüşmeyeceklerini belirten Kılıçdaroğlu, “Bu konu şu anda aciliyeti olan bir konu değil. AKP’nin yaklaşımı iyi niyetli de değil. Bu yüzden meselenin hem hukuki hem de siyasi boyutlarını gündeme almamız gerekiyor” değerlendirmesinde bulundu.

Kılıçdaroğlu, parti hukukçularından da anayasa değişikliği teklifi ile ilgili bir rapor hazırlamalarını istedi. Raporda teklifin anayasanın temel ilkelerinin yanı sıra temel hak ve özgürlüklerle ilgili anayasaya aykırılık içerip içermediği incelenecek. Birkaç gün içerisinde hazırlanması beklenen raporun TBMM’deki bütçe görüşmelerinden sonra gündeme gelmesi bekleniyor. Rapor, önce MYK’da sonra da Parti Meclis’nde ele alınacak. CHP, bu kurullarda yapılacak toplantılarının ardından teklifle ilgili kararını verecek.

CHP’Lİ YETKİLİ: HER ŞEY OLABİLİR

Teklifle ilgili değerlendirmelerde bulunan CHP’li üst düzey bir yetkili de, AKP’nin teklifinin her yönüyle ele alınması gerektiğini belirterek, bu konuda aceleci davranmak istemediklerini söyledi. İYİ Parti’nin “evet” kararı ile ilgili de “Aceleci davranıldı” ifadesini kullanan yetkili, “İYİ Parti, teklife ‘evet’ diyor. CHP ‘hayır’ derse bu masada sorun yaratmaz mı?” sorusunu ise, “Her şey olabilir” sözleriyle yanıtladı.

Öte yandan İYİ Parti’nin Genel İdare Kurulu’nda da AKP’nin teklifinin geniş kapsamlı ele alındığı öğrenildi. Yaklaşık dört saat süren toplantının üç buçuk saatlik kısmı, teklifle ilgili tartışmalara ayrıldı. Genel Başkan Meral Akşener, GİK üyelerinin tamamının görüşünü dinledi. İYİ Partililerin büyük çoğunluğunun başörtüsü konusunun CHP tarafından bu şekilde gündeme getirilmesinden duyduğu rahatsızlığı gündeme getirdiği de öğrenildi.

İYİ Partili üst düzey bir yetkili, “Biz bu meselenin siyaseten gündeme getirilmesinden rahatsızız ve kanunlarla, anayasa ile düzenlenmesinin de yanlış olduğunu düşünüyoruz. Bizce özgürlük alanları genişletilmeli” dedi. Aynı yetkili, “Ancak bir şekilde gündeme gelmiş bu meseleye de sırt çeviremeyiz. Çözümden yana tavrımızı da ortaya koyarız” ifadesini kullandı.