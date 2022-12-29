29 Aralık 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Siyaset
  • >
  • ÇYDD'den Anayasa değişikliği teklifine 'hayır' çağrısı

ÇYDD'den Anayasa değişikliği teklifine 'hayır' çağrısı

Çağdaş Yaşamı Desteklene Derneği, başörtüsü üzerinden başlayan tartışmalar sonrası gündeme gelen Anayasa’nın 24. ve 41. maddelerinde değişiklik yapılması teklifiyle ilgili yaptığı açıklamada, Meclis’e “Hayır” deme çağrısında bulundu.

Haber Giriş: 29 Aralık 2022 Perşembe - 20:21
Takip Et

ÇYDD'den Anayasa değişikliği teklifine 'hayır' çağrısı

ÇYDD'den Anayasa değişikliği teklifine 'hayır' çağrısı
+
Aa
-

Çağdaş Yaşamı Desteklene Derneği, Cumhur İttifakı’nın Meclis’e getirdiği ‘başörtüsü’ ve ‘aile yapısının tanımlanmasına’ yönelik Anayasa değişikliği teklifine ilişkin açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada, kadınların söz konusu teklifi kabul etmedikleri ifade edilerek, milletvekillerine ve kamuoyuna seslenildi.

Anayasa değişikliğine "Hayır" deme çağrısı yapılan açıklamada, kadınları, başı örtülü veya başı örtüsüz diye ayırmanın “Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir. Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir.” içerikli “kanun önünde eşitlik” başlıklı, Anayasa’nın 10. maddesine ters düştüğü ifade edildi.

ÇYDD’nin açıklaması şöyle:

9 Aralık 2022 tarihinde TBMM’ye sunulan Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Anayasa’nın “din ve vicdan hürriyeti” başlıklı 24. maddesi ve “ailenin korunması ve çocuk hakları” başlıklı 41. maddesinde değişiklik yapılması önerilmiştir. İstenilen değişikliklerin basında yer alan gerekçelerinde laiklik ve eşitlik ilkesiyle ayrımcılık yasağına açıkça aykırılık olduğu görülmektedir.

Yapılmak istenilen değişiklik ile kadınların belli bir inanca özgü giyimine Anayasa’da “mutlak bir dokunulmazlık” getirilmektedir. Devletin temel niteliklerinin düzenlendiği Anayasa’nın 2. maddesi uyarınca, Türkiye Cumhuriyeti, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir. Anayasa’nın bu hükmü yine Anayasa’nın 4. maddesi uyarınca değiştirilemez ve değiştirilmesi önerilemez. Halbuki söz konusu anayasa değişikliği teklifi ile kadın giyimine belli bir inanç üzerinden anayasal bir koruma getirilirken, bu inanca sahip olmayan kadınların giyimine ve kadınların diğer giyim biçimlerine yönelik herhangi bir koruma getirilmemektedir.

Laik bir devlet, hiçbir inanca ait giyime anayasasında veya kanunlarında özel bir koruma getiremez. Söz konusu teklif, devletin tüm inançlara ve dini görüşlere eşit uzaklıkta olması ve yansız olması gerekliliğine aykırıdır. Diğer yandan kadınları, başı örtülü veya başı örtüsüz diye ayırmak “Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir. Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir.” içerikli “kanun önünde eşitlik” başlıklı, Anayasa’nın 10. maddesine ters düşmektedir.

Hem Anayasa’nın 24. maddesinde hem de 41. maddesinde değişiklik yapılması teklifinde yer alan ifadeler açıkça ayrımcılık içermektedir. ÇYDD olarak kadınların ve kız çocuklarının yaşam haklarının ve özgürlüklerinin mutlak olarak korunduğu bir topluma ulaşabilmek için çalışıyoruz. Eğitime ve çalışma hayatına eşit bir şekilde katılma hakkının mutlak olarak korunduğu bir topluma ulaşma amacının ise laik, çağdaş, kamucu ve aydınlanmacı bir eğitim sistemi ile gerçekleşeceğini biliyoruz.

Ülkemizin çağdaş geleceği için tüm milletvekillerimizden, söz konusu Anayasa değişikliği teklifinin komisyonda ve meclis oturumunda görüşmelerine katılmaksızın kamu adına “Hayır” oyu kullanmalarını diliyoruz.

Kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Emekli ve memur maaşına ne kadar zam yapılacağı ortaya çıktı. EYT kararından hemen sonra içeriden sızdı
1
﻿Emekli ve memur maaşına ne kadar zam yapılacağı ortaya çıktı. EYT kararından hemen sonra içeriden sızdı
﻿Emekli ve memur maaşına ne kadar zam yapılacağı ortaya çıktı. EYT kararından hemen sonra içeriden sızdı
﻿Diyanet Bekir Bozdağ’ı dinlemedi. Yüzde 70 zam
2
﻿Diyanet Bekir Bozdağ’ı dinlemedi. Yüzde 70 zam
﻿Diyanet Bekir Bozdağ’ı dinlemedi. Yüzde 70 zam
﻿Adriana Lima'nın son halini görseniz üç gün yas tutarsınız. Böyleydi böyle oldu
3
﻿Adriana Lima'nın son halini görseniz üç gün yas tutarsınız. Böyleydi böyle oldu
﻿Adriana Lima'nın son halini görseniz üç gün yas tutarsınız. Böyleydi böyle oldu
﻿Ecem Erkek 2022 yılını o yemeğe benzetti
4
﻿Ecem Erkek 2022 yılını o yemeğe benzetti
﻿Ecem Erkek 2022 yılını o yemeğe benzetti
﻿Erdoğan'ın 2019'daki EYT sözleri gündeme geldi: Seçimi kaybetsek de yokum
5
﻿Erdoğan'ın 2019'daki EYT sözleri gündeme geldi: Seçimi kaybetsek de yokum
﻿Erdoğan'ın 2019'daki EYT sözleri gündeme geldi: Seçimi kaybetsek de yokum
﻿Akşener'den EYT açıklaması. Erdoğan'a çağrı yaptı
6
﻿Akşener'den EYT açıklaması. Erdoğan'a çağrı yaptı
﻿Akşener'den EYT açıklaması. Erdoğan'a çağrı yaptı
﻿Necati Ateş: Ne oldu bu takıma
7
﻿Necati Ateş: Ne oldu bu takıma
﻿Necati Ateş: Ne oldu bu takıma
﻿Saadet Partisi’nden EYT değerlendirmesi: Altılı masanın ve muhalefetin başarısıdır
﻿Saadet Partisi’nden EYT değerlendirmesi: Altılı masanın ve muhalefetin başarısıdır
﻿Saadet Partisi’nden EYT değerlendirmesi: Altılı masanın ve muhalefetin başarısıdır
﻿Berber ve kuaförlerin haftada bir gün kapalı olması kararı 1 Temmuz 2023’e ertelendi
﻿Berber ve kuaförlerin haftada bir gün kapalı olması kararı 1 Temmuz 2023’e ertelendi
﻿Berber ve kuaförlerin haftada bir gün kapalı olması kararı 1 Temmuz 2023’e ertelendi
﻿ABD'de 6 Ocak Komitesi'nden Trump kararı
﻿ABD'de 6 Ocak Komitesi'nden Trump kararı
﻿ABD'de 6 Ocak Komitesi'nden Trump kararı
﻿Mardin'de silahlı kavga. 6 kişi yaralandı
﻿Mardin'de silahlı kavga. 6 kişi yaralandı
﻿Mardin'de silahlı kavga. 6 kişi yaralandı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.