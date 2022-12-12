Erdoğan'dan başörtüsü teklifine dair yeni açıklama

Erdoğan, gençlik buluşmaları kapsamında Samsun'da gençlerle bir araya geldi. Cumhurbaşkanı burada başörtüsüyle ilgili anayasa değişikliği teklifine ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Altılı masanın içinde samimi olanlar, olmayanlar, bunu da göreceğiz. Şu anda yola çıktık, arkadaşlarımız bayanlar olarak bu basın toplantısını yaptı ve sonuna kadar işin takipçisi olacağız. Gerekirse, ihtiyaç olursa dedik ki bu işi referanduma da götürebiliriz. Bununla neyi demek istiyoruz? Millete gidelim. Millet, nihai kararı verecek olan. 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' demiyor muyuz? 'Milletindir' diyoruz. Eğer bunlar parlamentoda bu işi çözmezlerse çözüm yeri neresi? Millet, gideriz millete.

"BÖYLE ADALETSİZLİK OLUR MU?"

Çünkü bu ülkede artık başı açık, başı örtülü böyle bir sorun olmaması lazım. Lafa geldiği zaman 'Yüzde 99'u Müslüman' diyoruz. Tamam, nedir o zaman bu kavga, bu sıkıntı ne? Bırakalım, herkes rahatlıkla eğitimini, öğretimini yapsın. Herhangi bir sıkıntıya mahal vermeden. 'Gitsin temizlikçilik yapsın' diyebiliyorsun, 'Çarşıda pazarda şunu bunu yapsın' diyebiliyorsun, tamam da okumasına niye engel oluyorsun? Okusun. Yani doktor olması yasak, mühendis olması yasak, temizlikçi olması veya tarlada, herhangi bir yerde çiftçi olması serbest. Böyle bir adaletsizlik olur mu? Bu, insan haklarına bir defa ters."

Erdoğan, bundan sonraki süreci takip edeceklerini belirterek, "Temennim odur ki parlamentoda beklenen sayıyı da almak suretiyle yola devam ederiz" dedi.

Erdoğan, petrol ve doğalgaz aramalarına ilişkin ise "Sakarya'da 540 milyar metreküplük rezervi (doğalgaz) çıkarıyoruz. Raman'da da süreç ardı ardına geliyor. Bunlar bizi yurtdışına muhtaç olmaktan kurtaracak" ifadelerini kullandı. (AA)