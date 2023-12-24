CHP'den ayrı bildiri: Ulusal yas ve kapalı oturum talep edildi

AKP, MHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi'nin son 2 günde 12 askerin terör saldırılarında şehit düşmesi sonrası yayımladığı ortak bildirinin ardından CHP Grup Başkanlığı ayrı bir bildiri yayımladı.

Bildiride, "TBMM'nin hiç zaman kaybetmeden derhal bir kapalı oturum yapması ve Milli Savunma Bakanı'nın gazi Meclis'e gelerek milletvekillerini bilgilendirmesi zorunludur. Milletimizi tarifsiz bir üzüntüye ve eleme gark eden böylesine acı ve elim olayın ardından ulusal yas ilan edilmesi bütün toplumun ortak talebidir. İktidarı daha fazla gecikmeksizin bu yönde tutumu almaya davet ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Bildiride, şu ifadeler kullanıldı:

"Ülkemiz 22-23 Aralık 2023 geceleri gelen kara haberlerle sarsılmıştır. 12 Vatan evladının şehit düştüğü alçak saldırılar, terörün kirli yüzünü bir kez daha göstermiştir.

Terörü, hain terör örgütünü ve insanlık dışı yöntemlerini lanetliyoruz. Bu menfur saldırıları planlayan, azmettiren ve gerçekleştiren teröristler hiçbir zaman amaçlarına ulaşamayacaktır.

"MEHMETÇİKLERİMİZİN SAĞLIK BİLGİLERİ PAYLAŞILMALI"

Askerlerimizin can güvenliği ve yaralılarımızın sağlık durumu en başta gelen endişe kaynağımızdır. İki gece üst üste aynı bölgede 12 şehit verilmesi yanında, halen bölgede bulunan mehmetçiklerimizin güvenliğinin tam olarak sağlandığına ilişkin sağlıklı bilgilerin kamuoyuyla paylaşılmaması, milletimizin acısını ve üzüntüsünü daha da artırmaktadır.

KAPALI OTURUM TALEBİ

Bu nedenle bu geceden tezi yok TBMM'nin hiç zaman kaybetmeden derhal bir kapalı oturum yapması ve Milli Savunma Bakanı'nın gezi gazi Meclis'e gelerek milletvekillerini bilgilendirmesi zorunludur. Ancak bu oturum sonrasında bölgeden ve gelişmelerden kapsamlı ve doğru şekilde bilgi alan siyasi parti gruplarının ortak bir metin çalışması yapabileceğini düşünüyoruz.

Hain saldırıların neden engellenemediğinin ve sorumluların ihmalleri olup olmadığının açıklığa kavuşturulmadan atılacak adımları şehitlerimizin hatırasına bir saygısızlık olarak değerlendiriyoruz.

"İKTİDARI ULUSAL YAS İLAN ETMEYE DAVET EDİYORUZ"

Bunun yanında milletimizi Tarifsiz bir üzüntüye ve eleme gark eden böylesine acı ve elim olayın ardından Ulusal yas ilan edilmesi bütün toplumun ortak talebidir iktidarı daha fazla gecikmeksizin bu yönde tutumu almaya davet ediyoruz

Terörün hedeflerine ulaşmasının ulaşmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Türkiye'nin bağımsızlığı ve bütünlüğü için mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Milletimizin başı sağ olsun."

ÖZEL: TERÖRÜN HEDEFLERİNE ULAŞMASINA ASLA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ

Yaptığı sosyal medya paylaşımıyla bildiri metnini yayınlayan CHP lideri Özgür Özel, "Terörün hedeflerine ulaşmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Türkiye'nin bağımsızlığı ve bütünlüğü için mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Bunu yaparken de sorumluların arkasına dizilmeyeceğiz. Terörü kınamıyor LANETLİYORUZ!!! Milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.