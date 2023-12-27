Teröre karşı aynı saatte bildiri yayımladılar. İşte CHP ve AKP - MHP - İYİ Parti - Saadet Partisinin 2 ayrı terör bildirileri

22-23 Aralık günlerinde 12 Kahraman Türk Askerinin hain saldırılar sonucunda şehit düşmesinden sonra mecliste grupları bulunan AKP, MHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi ortak bir bildiri imzaladı. Fakat ana muhalefet partisi CHP, ortak bildiriye imzasını atmamış ve ortak bildiri ile aynı saatte kendi bildirisini yayımlamıştı.

Sonraki günlerde ise AKP başta olmak üzere diğer siyasi partiler CHP’nin bu tutumuna tepki göstermiş, ortak bildiriye imza atmaması konusunu sosyal medya ve televizyon programlarında dile getirerek CHP'ye eleştirilerini yöneltmişlerdi.

AYNI SAATTE İKİ BİLDİRİ

Eleştirilerin ardından dün grup toplantısında konuşan CHP lideri Özgür Özel, partisinin de bir bildiri yayımladığını ve bu bildiride terörün kınanmadığını, lanetlendiğinin altını çizmişti.

CHP’NİN YAYIMLADIĞI BİLDİRİDE YAZILANLAR ŞU ŞEKİLDE:

"Ülkemiz 22-23 Aralık 2023 geceleri gelen kara haberlerle sarsılmıştır. 12 Vatan evladının şehit düştüğü alçak saldırılar, terörün kirli yüzünü bir kez daha göstermiştir.

Terörü, hain terör örgütünü ve insanlık dışı yöntemlerini lanetliyoruz. Bu menfur saldırıları planlayan, azmettiren ve gerçekleştiren teröristler hiçbir zaman amaçlarına ulaşamayacaktır.

"MEHMETÇİKLERİMİZİN SAĞLIK BİLGİLERİ PAYLAŞILMALI"

Askerlerimizin can güvenliği ve yaralılarımızın sağlık durumu en başta gelen endişe kaynağımızdır. İki gece üst üste aynı bölgede 12 şehit verilmesi yanında, halen bölgede bulunan mehmetçiklerimizin güvenliğinin tam olarak sağlandığına ilişkin sağlıklı bilgilerin kamuoyuyla paylaşılmaması, milletimizin acısını ve üzüntüsünü daha da artırmaktadır.

KAPALI OTURUM TALEBİ

Bu nedenle bu geceden tezi yok TBMM'nin hiç zaman kaybetmeden derhal bir kapalı oturum yapması ve Milli Savunma Bakanı'nın gezi gazi Meclis'e gelerek milletvekillerini bilgilendirmesi zorunludur. Ancak bu oturum sonrasında bölgeden ve gelişmelerden kapsamlı ve doğru şekilde bilgi alan siyasi parti gruplarının ortak bir metin çalışması yapabileceğini düşünüyoruz.

Hain saldırıların neden engellenemediğinin ve sorumluların ihmalleri olup olmadığının açıklığa kavuşturulmadan atılacak adımları şehitlerimizin hatırasına bir saygısızlık olarak değerlendiriyoruz.

"İKTİDARI ULUSAL YAS İLAN ETMEYE DAVET EDİYORUZ"

Bunun yanında milletimizi Tarifsiz bir üzüntüye ve eleme gark eden böylesine acı ve elim olayın ardından Ulusal yas ilan edilmesi bütün toplumun ortak talebidir iktidarı daha fazla gecikmeksizin bu yönde tutumu almaya davet ediyoruz

Terörün hedeflerine ulaşmasının ulaşmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Türkiye'nin bağımsızlığı ve bütünlüğü için mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Milletimizin başı sağ olsun."

4 PARTİNİN İMZALADIĞI ORTAK BİLDİRİ

AKP, MHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi’nin imzaladığı ortak bildiride ise hain terör örgütü PKK’nın saldırıları sonucunda 12 vatan evladının yitirildiği, bu saldırının şiddetle kınandığı belirtildi.

4 partinin imzaladığı ortak bildiride yazılanlar şu şekilde:

"Bölücü terör örgütü PKK tarafından iki gündür gerçekleştirilen hain terör saldırıları neticesinde 12 vatan evladımızı kaybetmiş bulunmaktayız. Milletimizin başı sağ olsun. Bu menfur saldırılarda şehit düşen kahraman askerlerimize Cenabıallah'tan rahmet, kederli ailelerine ve milletimize sabır, yaralılarımıza acil şifa diliyoruz.

Bizler, TBMM'de, bildiride imzası bulunan siyasi parti grupları olarak, birlik ve bütünlüğümüze, huzur ve güvenliğimize yönelik bu saldırıları şiddetle kınıyoruz. Terör ve şiddet hiçbir zaman hedefine ve amacına ulaşamayacaktır. Aziz milletimizin teröre asla boyun eğmeyeceğini, Türkiye Cumhuriyeti'nin güvenliğine tehdit oluşturan tüm terör örgütleriyle tavizsiz bir şekilde mücadele edecek güç ve kudrete sahip olduğunu kararlılıkla ilan ediyoruz."

5 partinin dışında kalan partilerin milletvekilleri, mecliste grupları olmadığından ortak bildiriyi imzalayamadı. DEM Parti grubu ise ortak bildiriyi imzalamadı.