CHP’den ikinci tur genelgesi: Mücadeleye devam buradayız

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turuna hazırlıklar devam eden CHP'de yeni bir genelge yayımlandı. Genelge ile CHP'lilerin tam kadro sahaya sürüleceği açıklandı.

CHP’den ikinci tur genelgesi: Mücadeleye devam buradayız

CHP Genel Merkezi, 28 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turu öncesinde seçim çalışmalarına yönelik hazırlıklarına devam ediyor.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı ve Genel Sekreter Selin Sayek Böke, ikinci tur hazırlıkları kapsamında “Mücadeleye devam buradayız” başlıklı genelge yayımladı.

Genelgeye göre; tüm belediye başkanları kendi illerinde saha çalışmalarına katılırken 26, 27 ve 28. Dönem milletvekilleri de seçim çalışmalarına katılacak.

DİKKAT ÇEKEN İMAMOĞLU VE YAVAŞ DETAYI

T24'ten Eray Görgülü'nün haberine göre; CHP’li kaynaklar, Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş’ın, Millet İttifakı'nın kazandığı bir seçim senaryosunda cumhurbaşkanı yardımcısı olarak görevlendirilmeleri nedeniyle bu genelge kapsamında değerlendirilmeyeceğine dikkat çekti.

CHP TAM KADRO SAHADA OLACAK

Genelgede şu ifadelere yer verildi:

"26, 27 ve 28. Dönem milletvekillerimiz saha çalışması yürütmek üzere görevlendirilecek"

Cumhurbaşkanlığı 2. Tur seçimlerine dair saha çalışmalarımızı vakit kaybetmeden yeniden başlatıyoruz. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu önderliğinde demokrasiyi yeniden inşa edeceğiz.

Bu kapsamda tüm belediye başkanlarımız saha çalışmalarını sadece kendi illerinde yürüteceklerdir. Tek milletvekilimiz olan illerdeki 28. Dönem milletvekillerimiz hariç 26, 27 ve 28. Dönem milletvekillerimiz TBMM grup başkanlığımız tarafından kendi illerinin dışındaki illerde saha çalışması yürütmek üzere görevlendirilecektir.

"Halkın iradesinin sandığa güvenli bir biçimde yansıması büyük önem taşımakta"

İl başkanlarımız illerinde gerçekleşecek saha çalışmalarında eşgüdümü sağlayacak, il ve ilçe örgütlerimiz kadın gençlik kolları başkanı ve yönetimleri çalışmalara eksiksiz katılım sağlayacaktır.

Halkın iradesinin sandığa güvenli bir biçimde yansıması büyük önem taşımakta olup, bu bilinçle ve kararlılıkla mücadeleye devam edeceğiniz inancıyla iyi çalışmalar diler, saygılarımızı sunarız.

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