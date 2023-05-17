CHP’den seçim tutanağı açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek Cumhurbaşkanlığı seçiminde 2 bin 269 sandıkta, Milletvekilliği seçiminde ise 4825 sandıkta farklılık tespit ettiklerini söyledi. Erkek, her oyu takip ettiklerini belirterek YSK’ya itirazları yaptıklarını söyledi.

CHP’den seçim tutanağı açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek seçimde tespit ettikleri usulsüzlüklerle ilgili yaptığı açıklamada sonuç tutanaklarında tespit ettiği farklılıklar için itiraz yaptıklarını söyledi.

Erkek, Cumhurbaşkanlığı seçiminde 2 bin 269 sandıkta, Milletvekilliği seçiminde ise 4825 sandıkta farklılık tespit ettiklerinin altını çizdi.

Muharrem Erkek’in açıklamalarından satır başları şöyle:

"14 Mayıs'ta görev yapan tüm siyasi temsilcilerine kamu görevlilerine teşekkür ediyorum

14 Mayıs'taki seçimde 192 bin 214 sandığımız vardı. Toplam 201 bin 807 sandığımız vardı. Bu sandıkların tamamına yakınında yüzde 99.99'unda ıslak imzalı sandık tutanaklarını sisteme girdik.

Cumhurbaşkanlığı için 2 bin 269 sandıkta sonuç tutanağında farklılık tespit ettik. Ayrıca bizim adayımız Sayın Kılıçdaroğlu aleyhine olanları da ayrıca tespit ediyoruz. Hepsinin itirazları Pazartesi 17.00 itibarıyla yapıldı.

Milletvekilliği için toplam 4825 sandıkta farklılık tespit ettik. CHP ve İYİ Parti aleyhine. Bunların bazısı bir oydur, bazısı 10 oydur, bazısı 300 oydur."

“İTİRAZLARI YAPTIK”

"Bunların da itirazları dün 15.00 itibarıyla bitti. Bu itirazları da yaptık.

Biliyorsunuz ilçe seçim kurullarında birleştirme tutanakları düzenlenirken bazı maddi hatalar da düzeltiliyor.

Birkaç somut örnek vereceğim. Cumhurbaşkanlığı için... Sultanganzi Nuri Pakdil Anadolu Lisesi 1374 NO'lu sandık. Kılıçdaroğlu 260 oy almış 76 yazılmış. Erdoğan 72 almış, sisteme 248 olarak girmiş. İtirazlar yapılmış, ve seçim kurulu kararıyla itiraz haklı bulunmuş ve düzeltilmiş.

Malatya Battalgazi 1. İlçe Seçim Kurulu. 1050 No'lu sandıkta KK 228 oy almış bu oyların Muharrem İnce'ye yazılmış. İtiraz üzerine ilçe seçim kurulu kararıyla düzeltilmiş.

Böyle yüzlerce örnek var. Hepsini tek tek saymayayım. Bütün sandıkların sonuçları karşılaştırılarak tek tek kontrol edildi ve itirazlar yapıldı. İtiraz süreçleri takip edildi."

“HER OYU TAKİP EDİYORUZ”

"Genel sonuçları değiştirmeyecek nitelikte de olsa her bir oyu takip ediyoruz.

Milletvekilliğinde bazı yerlerde 100 oyla, 200 oyla farklılıklar olabilir. Maraş'ta ikinci milletvekiliği için, İstanbul 3. Bölge için. Her oy yakın şekilde takip ediliyor. Bu konuda herkes müsterih olsun.

Yanlış bilgilendirme de hepimizi çok yoruyor. Almanya Bremen'den paylaşılmış. Şu kadar seçmen var, şu kadar geçerli oy çıkmış. 1138 seçmeni var, geçerli oy nasıl 10 bin 680 olur. Bir kere Bremen'de kayıtlı seçmen yok. Hepsi Hannover'e bağlı, toplam seçmeni 114 bin 119. Ve Bremen'de kullanılan oy da 12 bin 151. Ve Hannover seçmenine bağlı bunlar. Bunlar hepsi tek tek takip ediliyor. Biliyorsunuz yurtdışındaki seçmenler her yerde oy kullanabilir. Türkiye'de bulunuyorsa buradaki gümrük kapılarında da oy kullanabilir. Nerede kullanılırsa kullanılsın sisteme giriyor ve takip ediliyor."

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