CHP’den itiraz açıklaması ‘Her bir oyun takipçisi olmaya devam edeceğiz’

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, seçim tutanakları ile Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verileri arasındaki uyuşmazlık gösteren sandıklarla ilgili bir açıklama yaptı.

CHP’den itiraz açıklaması ‘Her bir oyun takipçisi olmaya devam edeceğiz’

14 Mayıs tarihinde gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçimlerinde Anadolu Ajansı'nın gecikmeli veri manipülasyonu yapmasıyla ilgili tartışmalar yaşanırken, bugün seçimlerle ilgili şaibe iddiaları ortaya atıldı.

Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) girilen oylar ile ıslak imzalı tutanakların karşılaştırılması sonucunda çoğu ilde muhalefet oylarının diğer parti ve adaylara yazıldığı iddia ediliyor.

Türkiye İşçi Partisi (TİP), Yeşil Sol Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) tarafından YSK'ya peş peşe itirazlar yapılmaktadır.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, sosyal medyada gündem yaratan paylaşımların ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Erkek, muhalefet oylarının eksik yazıldığı tüm sandık sonuçlarına itiraz ettiklerini belirtti.

CHP'nin Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, sosyal medya hesabından YSK verileriyle uyumsuz olan sandıklar hakkında açıklama yaptı.

Erkek, "Tüm sandık sonuç tutanaklarımızı sistemimize girdik. YSK da girdi. YSK verileriyle uyuşmayan sandıklar için itirazlar ilçe seçim kurullarına yapıldı. Düzeltmeler ilçe seçim kurulları tarafından yapılacak. Her bir oyun takipçisi olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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MANSUR YAVAŞ “LÜTFEN ENDİŞE ETMEYİN.”

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise Muharrem Erkek'in paylaşımını alıntılayarak, "Tüm sandık sonuçlarını tek tek inceliyor, sorunlu görünenlere gerekli itirazlarımızı yapıyoruz. Süreci yakından takip etmeye devam edeceğiz. Lütfen endişelenmeyin" şeklinde konuştu.

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KAFTANCIOĞLU: HER OYU GİRDİĞİ GİBİ ÇIKARIYORUZ

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’da seçim güvenliğiyle ilgili açıklama yaptı. Sosyal medya paylaşılan ıslak imzalı tutanak ve YSK verileri arasındaki farkları takip ettiklerini belirten Kaftancıoğlu, şunları söyledi:

“Sevgili İstanbullular; İstanbul Modeli kapsamında 5. Etap olan raporlamayı kamuoyuyla paylaşmak için yaptığımız ve yapılan itirazların sonuçlanmasını bekliyor ve takip ediyoruz. İtiraz sonuçları gelir gelmez raporu sizlerle paylaşacağız… İçiniz rahat olsun bütün ıslak imzalı tutanaklar elimizde ve sandığa giren her oyu girdiği gibi çıkarıyoruz…”

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