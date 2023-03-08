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CHP’den 'Netflix'li seçim videosu: Next episode: İktidar

CHP Gençlik Kolları, Netflix temalı ‘Kemal Kılıçdaroğlu’ videosu hazırladı. Videoda “Ben geliyorum” isimli yapımı Cumhurbaşkanı Erdoğan izliyor.

Haber Giriş: 8 Mart 2023 Çarşamba - 02:55
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CHP’den 'Netflix'li seçim videosu: Next episode: İktidar

CHP’den 'Netflix'li seçim videosu: Next episode: İktidar
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Altılı Masa'ya dönmesinin ardından 14 Mayıs’ta yapılacak seçimde Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı ilan edildi.

Kılıçdaroğlu'nun adaylığının resmen ilan edilmesinin ardından sosyal medyada birçok paylaşım yapıldı.

CHP Gençlik Kolları da ünlü müzik grubu Pink Floyd’un “Another Brick in the Wall” parçasını kullanarak, “The Original Series - Ben Kemal. Geliyorum! Next episode; İktidar” açıklamasıyla bir video yayınladı.

Netflix temalı video kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

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