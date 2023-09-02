CHP’den ‘Perinaz Mahpeyker’ açıklaması: Kılıçdaroğlu’nun danışman olarak atadığı iddia edilmişti

AKP’den Batman Belediye Başkanı aday adayı olan Perinaz Mahpeyker’in CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun danışmanı olduğu iddiasına CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem TELE1’de yanıt verdi.

Erdem, "Böyle bir isim ataması söz konusu değil. Bu nasıl gündem oldu bilmiyorum. Genel Merkezimizde Perinaz Mahpeyker diye bir genelgemiz yok. 4 Haziran’dan sonra danışman kadrosu sıfırdan kuruldu. Bu isimli bir danışman yok" ifadelerini kullandı.

"GENEL BAŞKANIMIZIN KADIN VE AİLE POLİTİKALARI DANIŞMANI YOK"

Perinaz Mahpeyker'in genel başkan danışmanı olduğu iddia hakkında bir açıklama da CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka'dan geldi.

Nazlıaka, sosyal medya platformu X üzerinde yaptığı paylaşımda, "Az önce Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile konuşarak teyit ettim: Genel Başkanımızın Kadın ve Aile Politikaları danışmanı yoktur" dedi.