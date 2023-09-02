Kabul edilmeyen CHP’li danışmanın 4 gün önce CHP Genel Merkezi’nde danışman olarak tanıtılmış

Gazeteci İsmial Saymaz, Atatürk'e, Kılıçdaroğlu’na ve CHP’lilere hakaretler eden eden Perinaz Mahpeyker Yaman’ın daha 4 gün önce CHP Genel Merkezi’nde kadından sorumlu danışman olarak tanıtıldığını açıkladı.

Kabul edilmeyen CHP’li danışmanın 4 gün önce CHP Genel Merkezi’nde danışman olarak tanıtılmış

Editör: Ersoy Özdem

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Mayıs ayında "genel başkan danışmanı" olarak atadığı Perinaz Mahpeyker Yaman'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımların tepki çekmesiyle gündemden düşmeyen “danışman” konusunda bir açıklama da Gazeteci İsmail Saymaz’dan geldi.

CHP'li Eren Erdem’in ve CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka’nın Yaman'ın danışman olduğu söylemlerini yalanlamasının ardından İsmail Saymaz, CHP’li yetkililerle görüştüğünü ve Yaman’ın danışman olduğunu doğruladığını duyurdu.

“CHP’li yetkililerle görüştüm. Perinaz Yaman’ın 26 Mayıs’ta danışmanlığa alındığını, ancak 4 Haziran’da bütün danışmanlarla birlikte Yaman’ın da görevine son verildiğini kaydediyorlar. Yaman’ı kim tavsiye etti, bilinmiyormuş. Yaman’ın yakın zamana kadar CHP’ye geldiği belirtiliyor” diyen Saymaz, “Perinaz Yaman, yakın zamana kadar genel başkan danışmanı sıfatıyla CHP Genel Merkezi’nin üçüncü katında vakit geçiriyormuş.” ifadelerini kullandı.

Saymaz’a ulaşan bir CHP’li kadın ise 4 gün önce Yaman’ın kendisine “Kadından sorumlu danışmanımız” sıfatıyla tanıtıldığını aktardı.

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Diğer yandan, Yaman’ın CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile samimi olduğu bir fotoğraf ortaya çıktı.

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