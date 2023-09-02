Editör: Abdullah Keleş

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Mayıs ayında "genel başkan danışmanı" olarak atadığı Perinaz Mahpeyker Yaman'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar dünden bu yana gündemden düşmezken Yaman’dan konuya dair açıklama geldi.

Geçmişte başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e, Kemal Kılıçdaroğlu’na ve CHP'lilere ağır hakaretlerde bulunan Perinaz Mahpeyker Yaman, sosyal medya hesabından yapılan paylaşımları kendisinin yapmadığını iddia etti.

Söz konusu skandal paylaşımları “yanında çalışan personel” tarafından yapıldığını öne sürdü.

Yaman, “Benimle ilgili yapılan yorumlara bütün samimiyetimle yaptığım açıklamamdır.” sözleriyle şu açıklamayı yaptı.

Özür dilerim. Dünden beri sosyal medya üzerinden benimle ilgili yapılan yorumları okuyunca bir açıklama yapmam gerektiğine inanıyorum. Her şeyden önce benim üzerimden Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan son derece yakışıksız suçlamalar için buradan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'ndan özür diliyorum. Bütün samimiyetimle ve inancımla söylüyorum ki o tweetleri ben yazmadım. Ben bir iş kadınıyım ve bazen aylarca sahada olduğum oluyor (işim köyleri elektrik bağlantıları olduğu için) telefonumun tüm sosyal medya şifrelerini yanımda çalışan personele veriyordum ve kimi zaman aylarca sosyal medya kullanmıyordum. Evet doğrudur yıllarca AK Parti'yi destekledim çeşitli kademelerde aday adayı oldum ama hiçbir zaman Cumhuriyetin kurucusu Atatürk'e saygısızlık edecek kadar vicdansız olmadım. Nitekim uzun yıllardır Anıtkabir'e hep ziyaret ederim ve onurla ziyaret etmişim. Ben Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na inandım. Bu ülkenin barış ve özgüre kavuşması için göstermiş olduğu fedakarlığı görünce Cumhuriyet Halk Partisi’nde bir nefer olarak çalışmak istedim. Bir altı çocuk annesi ve bir iş kadını olarak bundan onur duyuyorum. Tekrar tekrar benim yazmadığım ama sizleri derinden üzen bu tweetler için hepinize özür diliyorum Saygılarımla.

"ÜLKEYİ İLK KILIÇDAROĞLU TERK EDER"

Yaman'ın geçtiğimiz yıllarda Kılıçdaroğlu'nu ve CHP seçmenini hedef alan ifadeler kullandığı ortaya çıktı. Yaman'ın Kılıçdaroğlu'nu hedef alan bir paylaşımında, 'zavallı, hain ve kanı bozuk' ifadelerini kullandığı görüldü.

Atatürk'e ve İsmet İnönü'ye hakaret ettiği paylaşım:

İngilizler Atatürk'ü Amerikalılar İsmet'i daha çok severler.

Atatürk'e hakaret ettiği diğer bir paylaşımda ise şu ifadeleri kullandı:

Laikler hem maymundan geldik diyorlar hem de Atatürk Atamızdır diyorlar, söyleyeceklerim bu kadar eklemek istediğiniz barsa buyurun söz sizin.

"GENEL BAŞKANIMIZIN KADIN VE AİLE POLİTİKALARI DANIŞMANI YOK"

Perinaz Mahpeyker'in genel başkan danışmanı olduğu iddia hakkında bir açıklama da CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka'dan geldi.

Nazlıaka, sosyal medya platformu X üzerinde yaptığı paylaşımda, "Az önce Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile konuşarak teyit ettim: Genel Başkanımızın Kadın ve Aile Politikaları danışmanı yoktur" dedi.

EREN ERDEM AÇIKLAMA YAPTI

Konuyla ilgili Eren Erdem açıklama yaparak, "Böyle bir isim ataması söz konusu değil. Bu nasıl gündem oldu bilmiyorum. Genel Merkezimizde Perinaz Mahpeyker diye bir genelgemiz yok. 4 Haziran’dan sonra danışman kadrosu sıfırdan kuruldu. Bu isimli bir danışman yok" dedi.