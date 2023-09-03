CHP'de ilk ‘Perinaz Mahpeyker’ tepkisi Gamze Taşçıer'den geldi: Görevden alınmış dahi olsa kabul edilemez

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Perinaz Mahpeyker Yaman’ı 'danışman' olarak atadığının ortaya çıkmasının ardından parti içinden ilk tepki Gamze Taşçıer’den geldi.

CHP'de ilk ‘Perinaz Mahpeyker’ tepkisi Gamze Taşçıer'den geldi: Görevden alınmış dahi olsa kabul edilemez

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, daha önce AKP’den milletvekili aday adayı olan, kendisi ve Atatürk ile ilgili hakaret içeren sosyal medya mesajları paylaşan Perinaz Mahpeyker Yaman’ı Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turundan hemen önce, 26 Mayıs’ta danışman olarak atadığının ortaya çıkmasının yankıları sürüyor.

İlk olarak CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem ve Kadın Kolları Başkanı Aylin Nazlıaka, Yaman’ın danışman olduğu iddiasını yalanlamıştı. Ancak Yaman’ın danışman olarak atandığı tarihte, atanmasına ilişkin yazıyı hesabından paylaştığı, yerel gazetelere açıklama yaptığı ortaya çıkmıştı.

Son olarak Parti Sözcüsü Faik Öztrak bir açıklama yapmış ve danışmanlığı yalanlamayarak, "4 Haziran tarihinden itibaren Genel Başkanımız tüm danışmanlarının görevini sona erdirmiştir" demişti.

İLK TEPKİ GAMZE TAŞÇIER'DEN

Söz konusu olaya parti içinden ilk tepki gösteren ise CHP Ankara Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Gamze Taşçıer oldu.

Taşçıer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Atatürk ve laiklik karşıtı bir ismin partide bulunmasının, aynı zamanda kadın ve aile politikalarından sorumlu danışman olarak atanmasının kabul edilemez olduğunu söyledi.

Taşçıer, açıklamasında şunları kaydetti:

"TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu CHP sözcüsüyüm. Elimden geldiğince Türkiye’de kadın hakları konusunda hem parlamentoda hem mahkemede hem sokakta mücadele eden bir kişiyim. Bildiğim tek gerçek şu: Bu ülkede kadınlar Ortadoğu’da gördüklerimizi yaşamıyorsa bunu ATATÜRK’e ve onun en temel ilkesi LAİKLİĞE borçludur. Atatürk’ün kurduğu ve laikliğin bayraktarlığını yapan Partimizde, laiklik karşıtı, Atatürk düşmanı bir kişinin hem de kadın ve aile politikalarından sorumlu danışman olarak bulunması, görevden alınmış dahi olsa kabul edilemez!"

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