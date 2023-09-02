Kılıçdaroğlu’nun seçim öncesi atadığı bir danışmanın daha Kılıçdaroğlu’na hakaretler ettiği ortaya çıktı

Geçmişte Said Nursi’yi öven ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na hakaret eden Perinaz Mahpeyker Yaman’ın CHP’de Genel Başkan Başdanışmanı görevi aldığı ortaya çıkmıştı. Yaman’a verilen görev için yazılan yazı ise Kılıçdaroğlu tarafından imzalanmıştı.

CHP’DEN AÇIKLAMA GELDİ

CHP ise yaptığı açıklamada şu anda Yaman’ın danışman olmadığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

“Genel seçimlerin ardından gerçekleşen MYK değişikliğinin hemen akabinde, 4 Haziran 2023 tarihli genelge ile; o tarihe kadar görev yapan Genel Başkan danışmanlarının görevleri sona ermiştir.

O tarih sonrasında yapılan başdanışman yahut danışman atamaları kamuoyu ile paylaşılmıştır.

Bu bağlamda, ilgili tarih (4 Haziran 2023) ve genelge sonrasında; ismi geçen “Perinaz Mahpeyker Yaman” isimli bir danışman ataması yapılmamıştır.”

CHP’YE VE KILIÇDAROĞLU’NA HAKARET EDEN BİR KİŞİ DAHA DANIŞMAN OLDU

Oda TV’den İlknur Altıntaş’ın yazısında CHP’ye ve Kılıçdaroğlu’na hakaret eden bir kişinin daha Genel Başkan Başdanışmanı olduğu ortaya çıktı.

Daha önce “Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği Diyarbakır Şube Başkanlığı”, “Medeniyet Derneği Diyarbakır Yönetim Kurulu Üyeliği”, “MÜSİAD Diyarbakır Şube Başkan Yardımcılığı” gibi görevler yapan Avukat Cevdet Nasıranlı, 14 Mayıs’taki ilk tur seçimden 4 gün sonra “Siyasi İşler ve Seçim Propagandası” konusunda Genel Başkan Başdanışmanı olarak görevlendirildi. Nasıranlı’nın görevlendirilmesi konusundaki yazı ise Genel Başkan Kılıçdaroğlu tarafından imzalandı.

ESKİ PAYLAŞIMLARI ORTAYA ÇIKTI

Kılıçdaroğlu’nun danışmanlığını yapan Cevdet Nasıranlı’nın geçmişte Twitter hesabından yaptığı paylaşımlar ortaya çıktı. Oda TV’de yayınlanan paylaşımlarda Nasıranlı’nın CHP’ye ve Kılıçdaroğlu’na hakaretler yağdırdığı görüldü. 2019’daki yerel seçimlerde AKP’den Diyarbakır Kayapınar Belediye Başkanlığı adayı olan Nasıranlı’nın Atatürk düşmanı Kadir Mısıroğlu’nu övdüğü paylaşımları dikkat çekti. Mısıroğlu’ndan ‘üstad’ olarak bahseden Nasıranlı, Cumhurbaşkanı Erdoğan için ise övgü dolu sözler söyledi.

KILIÇLDAROĞLU’NA VE CHP’YE HAKARETLER YAĞDIRDI

CHP’de Kılıçdaroğlu’nun danışmanı olan Nasıranlı’nın Kılıçdaroğlu’na ve CHP’ye de hakaret ettiği ortaya çıktı. Nasranlı, Twitter’da yaptığı bir paylaşımda Kılıçdaroğlu’nun 15 Temmuz gecesi ‘nerede saklandığını’ sordu.

Öte yandan Nasıranlı’nın Kılıçdaroğlu ile dalga geçtiği paylaşımları ise dikkat çekti.