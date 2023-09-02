Kılıçdaroğlu'nun danışmanının Atatürk'e maymun dediği ortaya çıktı. Mehmet Faraç paylaştı

Mehmet Faraç, CHP’ye ve Kılıçdaroğlu’na hakaretler eden Perinaz Mahpeyker Yaman Kılıçdaroğlu’nun danışmanıolduğu iddia edilmesinin ardından Yaman’ın Atatürk’e de maymun dediğini açıkladı.

Kılıçdaroğlu'nun danışmanının Atatürk'e maymun dediği ortaya çıktı. Mehmet Faraç paylaştı

Editör: Özlem Kıral

CHP’den gelen skandal bir atama iddiası büyük tepki topladı. CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'na danışman olarak atandığı iddia edilen Perinaz Mahpeyker Yaman gündem oldu.

"Genel Başkan Danışmanı" olarak atandığı belirtilen Yaman'ın, geçmişte başta Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere CHP'lilere ağır hakaretlerde bulunduğu ortaya çıktı.

Konuyla ilgili paylaşım yapan Mehmet Faraç, sosyal medya hesabından Yaman’ın Atatürk’e de maymun dediğini söyledi.

Ayrıca Faraç, Eren Erdem'e de tepki göstererek, "Partisinden habersiz "parti iletişim sorumlusu." dedi.

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Yaman’ın skandallarını da paylaşan Faraç şu ifadeleri kullandı:

Partisinden habersiz "parti iletişim sorumlusu." Vah ki vah! Koca CHP işte bu kafalara emanet. Yazıklar olsun.

Zaten Kılıçdaroğlu'na, CHP'ye, Atatürk'e Anıtkabir'e kim laf ediyorsa CHP'de ya danışman, ya Gnl.Bşk. Yrd, ya da milletvekili oluyor. Bu İran sevdalısı da onlardan biri.

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Öte yandan Kemal Kılıçdaroğlu'nun ıslak imzası ile "Kadın ve Aile Politikaları konusunda çalışmalar yürütmek üzere Genel Başkan Danışmanı" olarak atanan Perinaz Mahpeyker Yaman sosyal medyayı aktif olarak kullanıyor.

CHP'yi darbeci olmakla suçlayan Kılıçdaroğlu'ni 'ti'ye alan Mapeyker Yaman'ın seçimlere 2 gün kala atandığı danışmanlık görevinde halen görevine devam edip etmediği bilinmiyor.

EREN ERDEM AÇIKLAMA YAPTI

CHP’den büyük tepki çeken atama ile ilgili açıklama geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem TELE1’de yanıt verdi.

Erdem, "Böyle bir isim ataması söz konusu değil. Bu nasıl gündem oldu bilmiyorum. Genel Merkezimizde Perinaz Mahpeyker diye bir genelgemiz yok. 4 Haziran’dan sonra danışman kadrosu sıfırdan kuruldu. Bu isimli bir danışman yok" ifadelerini kullandı.

DANIŞMANDAN AÇIKLAMA

“O PAYLAŞIMLARI BEN YAPMADIM”

Kendisine ait sosyal medya hesabından iddialara cevap veren Perinaz Mahpeyker Yaman “Benim üzerimden sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na yapılan son derece yakışıksız suçlamalar için buradan sayın Kemal Kılıçdaroğlu’ndan özür diliyorum. Bütün samimiyetimle ve inancımla söylüyorum ki o Tweettleri ben yazmadım” dedi.

Perinaz Mahpeyker Yaman yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

ÖZÜR DİLERİM. Dünden beri sosyal medya üzerinden benimle ilgili yapılan yorumları okuyunca bir açıklama yapmam gerektiğine inanıyorum

Her şeyden önce benim üzerimden sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na yapılan son derece yakışıksız suçlamalar için buradan sayın Kemal Kılıçdaroğlu’ndan özür diliyorum. Bütün samimiyetimle ve inancımla söylüyorum ki o Tweetleri ben yazmadım Ben bir iş kadınıyım ve bazen aylarca sahada olduğum oluyor( işim köylere elektrik bağlantıları olduğu için) telefonumun tüm sosyal medya şifrelerini yanımda çalışan personele veriyordum Ve kimi zaman aylarca sosyal medya kullanmıyordum

Evet doğrudur yıllarca Ak Partiyi destekledim çeşitli kademelerde aday adayı oldum ama hiç bir zaman cumhuriyetin kurucusu Atatürk’e saygısızlık edecek kadar vicdansız olmadım Nitekim uzun yıllardır Anıtkabir’i hep ziyaret ederim

Ve onurla ziyaret etmişim Ben sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na inandım Bu ülkenin barışa ve huzura kavuşması için göstermiş olduğu fedakarlığı görünce Cumhuriyet Halk partisinde bir nefer olarak çalışmak istedim
Bir 6 çocuk Annesi ve bir iş kadını olarak bundan onur duyuyorum Tekrar tekrar Benim yazmadığım ama sizleri derinden üzen bu Tweetler için Hepinizden özür diliyorum Saygılarımla

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CHP'DEN AÇIKLAMA GELDİ

CHP’den resmi bir açıklama yapılarak Perinaz Mahpeyker’in danışman olarak hiç atanmadığı kaydedildi. CHP’den yapılan açıklamada “Perinaz Mahpeyker Yaman” isimli bir danışman ataması yapılmamıştır.” ifadeleri kullanıldı.

İşte CHP’nin Perinaz Mahpeyker açıklaması:

Genel seçimlerin ardından gerçekleşen MYK değişikliğinin hemen akabinde, 4 Haziran 2023 tarihli genelge ile; o tarihe kadar görev yapan Genel Başkan danışmanlarının görevleri sona ermiştir.

O tarih sonrasında yapılan başdanışman yahut danışman atamaları kamuoyu ile paylaşılmıştır. Bu bağlamda, ilgili tarih (4 Haziran 2023) ve genelge sonrasında; ismi geçen “Perinaz Mahpeyker Yaman” isimli bir danışman ataması yapılmamıştır.

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