CHP'den Sadullah Ergin tepkilerine ilk yanıt

Kumpas davalarında AKP'nin Adalet Bakanı olan Sadullah Ergin, CHP tarafından "kale" olarak bilinen Ankara 1. bölgeden DEVA Partisi'nin milletvekili adayı gösterildi.



CHP tabanında tepkiyle karşılan duruma ilişkin CHP Parti Örgütü ve Örgüt Yönetimlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, NTV'ye konuştu.



"İTTİFAKIN NASIL SAĞLAMLAŞTIĞINI GÖSTERİYOR"

"İsimler üzerinden giden bir süreç yürütmedik. Şu isim şuraya olsun, bu isim buraya olmasın şeklindeki bir görüşmeyi doğru bulmadık." diyen Salıcı, "İş birliği konusunda prensip kararı alındı. Siyasetler, kişiler üzerinden yürümez. Siyasetler, partiler ve fikirler üzerinden yürür. Biz ittifakın içindeki siyasi partiler olarak beraber yürüdük. Tepkiler olur, tepkiler olacaktır. 2018'de ve ondan önceki seçimlerde oldu. Önemli olan bunların üzerinden düzeni değiştiriyor ve Türkiye'nin önünü açıyor olmamız." ifadelerini kullandı.



Salıcı ayrıca, "Bizim listemizden başka partilerden arkadaşların giriyor olması bu ittifakın nasıl sağlamlaştığını gösteriyor." ifadelerini kullandı.







"SARAY MEDYASI BÖYLE ŞEYLERİN OLMASINI İSTİYOR"

Öte yandan aday listelerinin hazırlık sürecindeki kavga iddialarına da yanıt veren Salıcı, "Yüksek sesler ve bağırış çağırışlar olmadı. Saray medyası böyle şeylerin olmasını istiyor. Bizim aramızda tartışma ve konuşma olur. CHP, konuşarak istişare ederek karar alan bir siyasi partidir. Kavga, gürültü olmadı. Bunu söyleyenler kulis bilgisi yazmasınlar isim versinler. Biz de dava açalım." diye konuştu.







SADULLAH ERGİN'DEN AÇIKLAMA: CHP'YE YÜKLENMEYİN

Gazeteci Murat Çelik'e konuşan Sadullah Ergin ise "Ben Millet İttifakı içinde DEVA Partisi'nin adayıyım. Seçim işbirliği protokolü çerçevesinde DEVA'nın diğer adayları gibi CHP listesindeyim. Bu DEVA'nın tasarrufu. CHP'ye yüklenilmesini doğru bulmuyorum" demişti.

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