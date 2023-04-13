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Ali Babacan'dan Sadullah Ergin açıklaması 'Şimdi yeni bir yol ayrımındayız...'

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Sadullah Ergin'in adaylık tartışmalarıyla ilgili ilk kez konuştu.

Haber Giriş: 13 Nisan 2023 Perşembe - 19:26
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Ali Babacan'dan Sadullah Ergin açıklaması 'Şimdi yeni bir yol ayrımındayız...'

Ali Babacan'dan Sadullah Ergin açıklaması 'Şimdi yeni bir yol ayrımındayız...'
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Babacan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Şimdi yeni bir yol ayrımındayız. Önyargıları ve hatalı ezberleri bırakıp birbirimizi dinleyerek ve birleşe birleşe kazanacağımıza inanıyorum" dedi.

Parti kontenjanından CHP Ankara 1. Bölge'den aday olan Sadullah Ergin'e yönelik eleştirilere değinen Babacan, "Önyargılardan kaynaklı eksik bilgilerin döndüğünü görüyorum" diyerek, Ergin'in demokratikleşme, reform ve AB uyum düzenlemelerine yaptığı katkıları vurguladı.

"BİREYSEL VE KOLEKTİF HAKLARA YÖNELİK İŞLERE İMZA ATTI"

Babacan, Sadullah Ergin'in 'hâlâ topluma nefes imkânı sağlayan önemli düzenlemelerde katkısı' olduğunu belirterek, şu açıklamayı yaptı:

"Partimizin kurucularından, 21 yıllık yol arkadaşım Sadullah Ergin ile ilgili hatalı bir tartışmanın döndüğünü görüyorum. Çoğunun eksik bilgiden ve aşmamız gereken önyargılardan kaynaklandığını anlıyorum.

2009-2013 arası demokratikleşme, reform ve AB uyum düzenlemelerinin çoğunu Sadullah Bey’in çabalarıyla yasalaştırdık. Kendisi, Adalet Bakanlığı tarihinde görülmemiş hızda bireysel ve kolektif haklara yönelik işlere imza attı.

"HEDEFİMİZ TAM DEMOKRATİK TÜRKİYE"

Tutuklu oranının düşürülmesi, adil yargılanma hakkı, kolluğun demokratikleşmesi, AYM’ye bireysel başvuru, AİHM kararlarının Türkçe olarak yayınlanması, anadili hakkı gibi, yüzlerce değişiklikte katkısı var.

Pek çoğu hâlâ topluma nefes imkânı sağlayan önemli düzenlemeler. Şahidimiz o dönemin demokratlarıdır. Sahiplendiğimiz geçmiş demokratikleşme dönemidir. Hedefimiz de tam demokratik Türkiye’dir.

Şimdi yeni bir yol ayrımındayız. Önyargıları ve hatalı ezberleri bırakıp birbirimizi dinleyerek ve birleşe birleşe kazanacağımıza inanıyorum."

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