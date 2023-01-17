CHP'li Başarır ve İYİ Partili Türkkan hakkında yeni gelişme. Dokunulmazlıklarının kaldırılması isteniyordu

TBMM Hazırlık Komisyonu, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ve İYİ Parti Mersin Milletvekili Lütfü Türkkan'ın dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ilişkin yazılı savunmalarını vermek üzere tebligat gönderdi.

Komisyon, iki milletvekiline yazılı savunma için 24 Ocak, sözlü savunma için 25 Ocak tarihine kadar süre verdi.

NE OLMUŞTU?

CHP'li Ali Mahir Başarır hakkında 'mahkeme heyetine müdahale ve saygısızlık', İYİ Partili Lütfü Türkkan hakkında ise 'şehit yakınına hakaret' ve 'basit yaralama'dan fezleke hazırlanıp Meclis'e gönderilmişti.