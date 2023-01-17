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  • CHP'li Başarır ve İYİ Partili Türkkan hakkında yeni gelişme. Dokunulmazlıklarının kaldırılması isteniyordu

CHP'li Başarır ve İYİ Partili Türkkan hakkında yeni gelişme. Dokunulmazlıklarının kaldırılması isteniyordu

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ve İYİ Parti Mersin Milletvekili Lütfü Türkkan’a dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ilişkin savunma yapmaları için tebligat gönderildi.

Haber Giriş: 17 Ocak 2023 Salı - 16:12
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CHP'li Başarır ve İYİ Partili Türkkan hakkında yeni gelişme

CHP'li Başarır ve İYİ Partili Türkkan hakkında yeni gelişme. Dokunulmazlıklarının kaldırılması isteniyordu
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TBMM Hazırlık Komisyonu, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ve İYİ Parti Mersin Milletvekili Lütfü Türkkan'ın dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ilişkin yazılı savunmalarını vermek üzere tebligat gönderdi.

Komisyon, iki milletvekiline yazılı savunma için 24 Ocak, sözlü savunma için 25 Ocak tarihine kadar süre verdi.

NE OLMUŞTU?

CHP'li Ali Mahir Başarır hakkında 'mahkeme heyetine müdahale ve saygısızlık', İYİ Partili Lütfü Türkkan hakkında ise 'şehit yakınına hakaret' ve 'basit yaralama'dan fezleke hazırlanıp Meclis'e gönderilmişti.

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Maçkalı
17.01.2023 16:19
4 m.v. rūşvet olayları ayyuka çıkmıştı ne oldu, milyon $lar uçuşan taşkesenlioğlu davası ne oldu. Bu ne sıkılmaz çelişki hangi yūzle bu insanlara bunu yapıyorlar.  
 
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