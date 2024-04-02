CHP’li Başkan’dan şehri karıştıran iddia: Hesabını sorarım herkes ayağını denk alsın

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi / ANKA
CHP’li Başkan’dan şehri karıştıran iddia: Hesabını sorarım herkes ayağını denk alsın
Denizli’de rakibi AKP’ye 10 puan fark atarak kazanan CHP’li Bülent Nuri Çavuşoğlu’ndan çok konuşulacak bir evrak iddiası geldi. Çavuşoğlu, “Burada çalışan tüm personeli uyarıyorum. Bizim aldığımız duyumlara göre belediyenin evraklarının dışarı çıkarıldığı öğrendik. Herkes ayağını denk alsın arkadaşlar” ifadelerini kullandı.

Denizli’de resmi olmayan seçim sonuçlarına göre Bülent Nuri Çavuşoğlu kentin yeni büyükşehir belediye başkanı seçildi.

Çavuşoğlu Çınar Meydanı’nda sabahın ilk saatlerinde büyükşehir belediye binası önünde açıklama yaptı.

ANKA’nın haberine göre Çavuşoğlu sözlerini şöyle konuştu:

“ALDIĞIMIZ DUYUMLARA GÖRE BELEDİYE EVRAKLARI DIŞARI ÇIKARILIYOR”

Bizim aldığımız duyumlara göre ve belediyenin içerisinden bize ulaşan bilgilere göre; belediyenin evraklarının dışarı çıkarıldığı öğrendik.

Bununla ilgili kamera kayıtlarımız devam etmektedir. Bunun da takipçisi olacağız. Bunlarla ilgili, yaşanmış tüm olaylarla ilgili bilgisi olup da içeriden dışarıdan bizimle bildiklerini paylaşmak isteyen kim varsa bana ulaşabilirler”

“PERSONELİ UYARIYORUM, SONUNA KADAR HESABINI SORACAĞIZ”

Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin tek kuruşunu dahi kimseye yedirmeyeceğini belirten Çavuşoğlu, belediye çalışanlarına yönelik çağrısını sürdürerek konuşmasına şöyle devam etti:

“Bundan sonra Denizli belediyesinin bir kuruşunu dair kimseye yedirmeyeceğiz. Bu konuda hesaplar incelendikten sonra ortaya çıkan ne varsa da sonuna kadar takipçisi olacağız. Bir kez daha yineliyorum; bugünden itibaren yapılacak her türlü ödemenin, altına imza atılacak her türlü evrakın hesabını gittiği yere kadar soracağımızı herkesin bilmesini istiyorum.

Burada çalışan tüm personeli uyarıyorum. Bugünden sonra atacağınız imzaların sorumluluğu şahsınıza olacaktır.

“HERKES AYAĞINI DENK ALSIN”

Bu finansmanın takipçisiyiz. Bu oyuna alet olmasınlar. İftar adı altında yapılan seçim şovları, belediyle personel araçlarıyla yapılan yardımların hepsi kayıtlarımızda var. Altını kalın harflerle çizerek bir kez daha yineliyorum. Kim bugünden sonra bir ödeme yapar, yapılacak ödemenin altına imza atarsa sorumluluğun ona ait olacağını bilinmesini istiyorum. Bütün ödemeler biz göreve gelen kadar bekleyecek.

Hak ile batılı ayıracağız, haklıyla haksızı ayıracağız. Şunun da sözünü veriyoruz. Hakkıyla belediyeden kimin alacağı varsa kalmayacak ama haksız olarak kim belediyeden bir kuruş aldıysa da o hakkını geri ödeyinceye kadar peşinden gideceğim. Bu açıklamayı yapma ihtiyacı hissettik. Herkes ayağını denk alsın arkadaşlar.

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