Mehmet Metiner seçimi kimlerin kaybettirdiğini Erdoğan’a ihbar etti: Bu isimlere artık gereği yapılsın

AKP'nin kalelerinden biri olarak kabul edilen şehirlerden Adıyaman'da belediye başkanlığı koltuğu 20 yıl sonra el değiştirdi.

Adıyaman Belediye Başkanlığını CHP adayı Abdurrahman Tutdere yüzde 49’la kazandı.

Adıyaman’ın kaybedilmesinin ardından AKP’nin eski Adıyaman milletvekillerinden Mehmet Metiner çarpıcı açıklamalar yaptı.

Metiner parti içinde seçimin kaybedilmesine neden olan isimleri tüm Adıyamanlıların bildiğini iddia ederek, gereğinin yapılmasını talep etti.

AKP adayı Ziya Polat’ın yüzde 27 oy almasının ardından konuşan Metiner, “Bana kızanlar şimdi dizlerini dövüyorlar biliyorum” İfadelerini kullandı.

“ARKADAN İŞ ÇEVİRENLERİ BİLİYORUZ”

X üzerinden açıklama yapan bulunan Metiner, şu mesajı paylaştı:

“Adıyaman’a kimin kaybettirdiği belli. Daha vekil listesi açıklandığında tepkimi koyduğumda bana kızanlar şimdi dizlerini dövüyorlar biliyorum. Sahada görünüp arkadan iş çevirenleri de biliyoruz, Adıyaman siyasetinin patronu olarak kabul edilip ödüllendirilen zatın da partiyi nasıl bitirdiğini biliyoruz. “Küçük olsun benim olsun!” anlayışıyla kendi krallığını tesis edenler AK Parti’ye Adıyaman’da kaybettirdiler. İsimlerini burada sıralamama gerek yok. Adıyamanlılar biliyor. Adıyaman’ın halis Reis sevdalıları biliyor. Artık gereği yapılsın.”

MEHMET METİNER KİMDİR?

Mehmet Metiner, 5 Mart 1960 tarihinde Adıyaman’ın ilçesi Kâhta’da doğdu. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldu. Siyasete genç yaşta memleketi Kâhta Birliği ile atılan Metiner, daha sonra Necmettin Erbakan önderliğindeki Milli Selamet Partisi’nde yer aldı. Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul’da Refah Partisi il başkanı ve büyükşehir belediye başkanı olduğu dönemlerde danışmanı olarak görev yaptı. Daha sonra da Fazilet Partisi Genel Başkanlığı yaptığı dönemde Mehmet Recai Kutan’ın danışmanlığını üstlendi. Ayrıca Bahçeşehir Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak ders verdi. Metiner, 2011 yılında TBMM 24. Dönem AKP’den Adıyaman milletvekili oldu. Star Gazetesi’nde köşe yazıları yazmaya başladı ve Kanal 24’te program sunucusu ve yorumcusu olarak görev yaptı.