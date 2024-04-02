Ankara’yı sarsan iddia! Erdoğan 5 bakanı görevden alıyor… Gece yarısı 2 liste yayınlandı

AKP Genel Merkezi’nde teşkilat, yerel yöneticiler ve parti tabanı tarafından istifası en fazla istenilen isim Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz olduğu iddia edildi.

Yavuz’un aynı zamanda Sakarya’da farklı alanlara müdahale etmesi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da tepkisine sebep olduğu belirtiliyor. Erdoğan’ın ilk görevden alacağı ismin Ali İhsan Yavuz olacağı söyleniyor.

Elips Haber’den Muhammed Vefa’nın ulaştığı listede, AKP medya tanıtım biriminin tamamen görevden alınması bekleniyor. Ertan Aydın, Erkan Kandemir, Fatma Betül Sayan Kaya, Yusuf Ziya Yılmaz’ın görevden alınacağı kaydediliyor.

Yazıcı sürprizi bekleniyor

Ayrıca Hayati Yazıcı’nın kendi isteğiyle görevden affını Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunacağı belirtiliyor.

PARTİ İÇİNDE GÖREVDEN AFFI İSTENENLER

Ali İhsan Yavuz

Medya tanıtım tümüyle

Ertan Aydın

Erkan Kandemir

Fatma Betül Sayan Kaya

Yusuf Ziya Yılmaz

5 BAKANIN GÖREVDEN AFFINI İSTEDİ

Erdoğan’ın Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’yı görevden alacağı belirtiliyor. Adalet Bakanlığı ve Kültür Bakanlığı’nın performansından Erdoğan’ın memnun kalmadığı, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın görevden affını sunması bekleniyor. Sürpriz olarak ise Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’nin görevden alınıp partiye çekileceği belirtiliyor.

AKP’de “görevden affı” istenilen isimler listesi;