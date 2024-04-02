İYİ Parti’de seçimden sonra ilk istifa geldi: Başarısız olduk, sorumluluk alıp gereğini yapıyorum

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
İYİ Parti’de seçimden sonra ilk istifa geldi: Başarısız olduk, sorumluluk alıp gereğini yapıyorum
Seçimlerin ardından büyük yara alan İYİ Parti’den ilk istifa haberi geldi.

31 Mart yerel seçimlerinde büyük oy kaybı yaşayan İYİ Parti'den istifa haberi geldi. Mersin Tarsus İlçe Başkanı Burak Özdil de istifasını duyurdu.Özdil’in yanı sıra Tarsus İlçe Yönetim Kurulu üyeleri de topluca istifa ettiğini açıkladı.

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Seçimlerde iyi bir sonuç alınmadığını belirten Burak Özdil şu açıklamayı yaptı:

“GÜZEL İŞLER YAPTIK”

"Sevgili yönetim kurulu üyesi arkadaşlarım, değerli yol arkadaşlarım sizlerle iki yılı bulan uzun ve yorucu bir dönem geçirdik. Birlikte çok güzel işler yaptık. Birlikte dayanışma içerisinde olduk. Güldük, eğlendik, yeri geldi birlikte üzüldük. Bu yolları sizlerle yürümekten ben onur ve gurur duydum. İlk günden son ana kadar bir arada kalan, birlikte duran her bir arkadaşıma şükranlarımı bir borç biliyorum. İyi ki varsınız. İyi ki bu yolları birlikte yürümüşüz.

“BAŞARI ELDE EDEMEDİK”

Fakat geldiğimiz noktada istediğimiz siyasi başarıyı elde edemediğimizi bizlere gösteriyor. Bu sonucun gereğini yapmak, yeni fikirlere, yeni yüzlere yol açmak, demokrasinin gelişimine katkı sunmak gerekiyor. Bu duygu ve düşüncelerle 1 Nisan 2024 itibarıyla İYİ Parti Tarsus İlçe Başkanlığı görevimden istifa etmiş bulunuyorum. Lütfen haklarınızı helal ediniz. Varsa benim hakkım sizlere helal olsun."

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