Depremzede işçi işe gidemedi işten çıkarıldı. Yazıklar olsun. İşçi can patron kar derdinde

Güneydoğu Anadolu’da 11 ilde büyük depremler meydana geldi. Depremlerde büyük yıkım meydana gelirken milyonlarca vatandaş evsiz kaldı. Depremin üstünden 3 hafta geçmesine rağmen hala bazı ailelerin çadıra ihtiyacı var.

Deprem bölgesinde işten çıkarmaları engellemek için getirilen fesih yasağına karşın bazı iş yerleri çeşitli gerekçelerle işçileri işten çıkarıyor.

Cumhuriyet’ten Cengiz Karagöz'ün haberine göre, Gazianetep’te bir tekstilde çalışan Mehmet Ali Şakzucu ailesiyle birlikte bir köye yerleşerek çadır kurdu. Bu nedenle bir süredir işe gidemeyen Şakzucu, ‘devamsızlık’ gerekçesiyle işten çıkarıldı.

Şakzucu, “Deprem sonra ailem korktu. Bir köye yerleştik ve çadır kurduk. Yaşamımızı çadırda sürdürüyoruz. İşe aracım olmadığı için gidemedim, yıllık izinimi kullanmayı istedim ancak yetkililer herkesin bu talepte bulunduğu belirterek izin vermediler. Birkaç gün idare ettiler ancak sonrasında devamsızlık gerekçesiyle işten çıkarıldım” ifadelerini kullandı. Şakzucu, konuyu yargıya taşıyacağını belirtti.

YASAK DEVAMSIZLIĞI KAPSAMIYOR

Birleşik Tekstil Dokuma ve Deri İşçileri Sendikası (BİRTEK-SEN) Genel Başkanı Mehmet Türkmen, deprem bölgesinde işten çıkarmaları engellemek için getirilen fesih yasağının devamsızlık maddesini kapsamadığını belirtti. “Fesih yasağının deprem bölgesindeki işçiler için hiçbir karşılığı yok” diyen Türkmen, “İnsanlar deprem nedeniyle evi hasar gördüğü ya da yıkıldığı için işçiler işe gidemiyor. Ancak insanlar bu nedenle tazminatsız bir şekilde işten çıkarılıyor” dedi.

Söz konusu durumun patronlar açısından kısıtlayıcı bir tarafının olmadığını aktaran Türkmen, bazı bölgelerde üretimin henüz başlamadığını ve ilerleyen süreçlerde işten çıkarmaların artacağına dikkat çekerek yetkililere çağrıda bulundu. Türkmen, “Deprem nedeniyle işe gidemeyen insanların gelir kaybına uğramamsı için yasal düzenleme yapılmalıdır” dedi.

AKKUYU NÜKLEER GÜÇ SANTRALİ İNŞAATINDA ÇALIŞAN 30 İŞÇİ DE ÇIKARILDI

Maraş merkezli depremlerin ilk gününde, arama kurtarma ve yardım çalışmalarına katılmak için gönüllü olarak deprem bölgesine giden Akkuyu Nükleer Güç Santrali inşaatında çalışan 30 işçi “İşe gelmedin” denilerek tazminatsız şekilde işten çıkartıldı.

kkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) inşaatında Rusya sermayeli taşeron İntens İnşaat’ta çalışan işçiler, yüzde 60 zam talepleri kabul edilmediği için iş bıraktıklarını hatırlatarak, “Zammı kabul etmedikleri için işe gelmemelerinin” bahane edildiğini söyledi.

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla, 'OHAL kapsamında çalışma ve sosyal güvenlik alanına ilişkin alınan tedbirlere dair kararname' Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararnameyle OHAL bölgelerinde, pandemi döneminde olduğu gibi İş Kanunu'ndaki 'Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymamak', 'işyerinin kapanması' gibi sebepler dışında işten çıkarma yasaklandı.

Kısa çalışma veya işsizlik ödeneğinden yararlanmayan ve işsiz kalanlar için de OHAL süresini aşmamak kaydıyla İşsizlik Sigortası Fonu'ndan günlük 133,44 TL destek ödemesi yapılacak ve Genel Sağlık Sigortası kapsamında sayılacak.