CHP'li Yılmazkaya: Binlerce insanımız iktidarın beceriksizliği yüzünden öldü!

CHP Gaziantep Milletvekili Opr. Dr. Bayram Yılmazkaya yaptığı açıklamada iktidara sert eleştiriler yöneltti...

“Gazi şehrimiz hiç bu kadar büyük yara almamıştı. Nurdağı ve İslâhiye ilçelilerimiz yerle bir oldu. Binlerce insanımız enkazlarına altında kurtarılmayı beklerken maalesef 21 yıldır iktidarda olan AKP hükümetlerinin beceriksizliğinin ve hazırlıksızlığının kurbanı oldu” diyen CHP'li Yılmazkaya, “Her felakette, her afette vatandaştan yardım isteyen bu hükümet, bugüne kadar topladığı vergileri nerelere harcıyor? Çok merak ediyorum. Memlekette satmadık fabrika bırakmayan, her şeyi özelleştiren, yolları, köprüleri hastaneleri, havaalanlarını yap-işlet-devret modeliyle müteahhitlere yaptıran bu hükümet vatandaştan topladığı vergileri ne yapıyor?” dedi.

Nurdağı ve İslahiye’yi yeniden inşa etmek için 1 yıl süre talep eden Hükümeti sert sözlerle eleştiren Yılmazkaya, “Vatandaştan toplanan vergileri, saraylara, uçaklara, israf ve saltana harcamışken, depremzede vatandaş için başını sokacak çadır bile sağlayamamışken bu konutları 1 yılda nasıl yapacaksınız çok merak ediyorum” dedi.

Konuyla ilgili önemli değerlendirmelerde bulunan Yılmazkaya yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; “Yakın zamanda Büyük Marmara Depremini yaşamımıza rağmen, 21 yıldır tek başına iktidar olan AKP hükümetlerinin gerekli önlemleri almayarak bugün yaşadığımız Kahramanmaraş Depremi sonucu on binlerce canımızı enkazın altında bırakmasına, on binlercesini toprağa vermemize rağmen şimdi çıkıp depremzede vatandaşlarımızın karşısına, “bize artı 1 yıl daha süre verin” diyebilecek bir pişkinliğe sahip olması kelimeler bile ifade edilemez. Adama sormazlar mı 21 yıldır sen iktidarda değil miydin? Bütün bilim insanlarının ve dünyanın uyarılarına, bizlerin yaklaşan deprem felaketine ilişkin hazırlıkların yapılmasıyla ilgili verdiğimiz meclis araştırma önergelerine rağmen hükümet olarak hiçbir hazırlık yapmadınız?

1999 Marmara depreminin ardından 23 yılda, güncel tutarla 38 milyar 196 milyon dolar yani eski parayla 718 katrilyon deprem vergisi toplanmasına rağmen depreme hazırlıkla ilgili hiç bir adım atılmadığı, yaşadığımız Kahramanmaraş merkezli depremle tekrar gün yüzüne çıktı” dedi.

Gazi Şehrimiz Hiç Bu Kadar Büyük Yara Almamıştı!

Yılmazkaya, “Meydana gelen depremler 10 ilde yaklaşık 13,5 milyon kişinin yaşadığı bölgeyi etkiledi. Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,5 şiddetindeki depremlerin ardından Gaziantep'te hasar tespit çalışmalarının yüzde 80’ine göre depremden sonra Gaziantep'te 268 bin 194 binada 957 bin 279 bağımsız bölüm incelendi. Bu kapsamda 17 bin 100 binada acil yıkılacak, ağır hasarlı ve yıkık bağımsız birim sayısı 38 bin 940'a yükseldi.

21 Yıldır Depreme Hazırlık Yapmayan Bu Beceriksiz Hükümete Kimsenin Bir Gün Bile Tahammül Kalmadı!

Yılmazkaya, “Görünen o ki deprem bölgelerinde inşaat yapılanması için kolları sıvayan hükümet; yine birilerine rant sağlama politikalarıyla işi ele alıp yandaş müteahhitlerle hem ülke kaynaklarını hem de vatandaşımızı soyacaksınız.

21 yıldır ülke kaynaklarını israfa, yandaşa ve yolsuzluklara harcayan, ama depreme hazırlık adına hiçbir şey yapmayan bu beceriksiz hükümete kimsenin bir gün bile tahammül kalmadı. En geç Haziran Seçimleriyle BİZLER Millet İttifakı olarak; Vatandaşlarımızın insan onuruna yakışır bir şekilde yaşayabilecekleri ranttan ve betondan uzak, çevreye ve doğaya uyumlu konutlar inşa edeceğiz.

Bunu yaparken de şehir plancıları, mimarlar odası gibi konunun uzmanları ile birlikte hareket edeceğiz. İnsanlarımızın canını ve malını güvenceye almak adına bu hükümetin rantçı inşaat politikalarını tarihin karanlık sayfalarına gömeceğiz” dedi.