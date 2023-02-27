Deprem bölgesine tuvalet götüremeyen iktidar bakın nereye hemen 1 milyar dolar akıtacak. Remzi Özdemir açıkladı

Bloomberg bugün ilginç bir haber geçti. Yalanlanmayan iddiaya göre, Türkiye Varlık Fonu, Ziraat Bankası Yatırım Fonları aracılığı ile yaklaşık 1 milyar dolarlık hisse senedi alacak. Yani Varlık Fonu borsanın yükselmesi için 1 milyar dolarlık(19 milyar) hisse alımı yapacak.

DEPREM BÖLGESİNE DEĞİL BORSAYA

Deprem bölgesinde halen çadır bekleyen ve seyyar tuvalet ihtiyacının olduğunu söyleyen binlerce kişinin sesini duymayan iktidarın borsaya bu zor zamanda para akıtması tepkilere neden oldu.

İşte o haber:

-Türkiye Varlık Fonu (TVF), 6 Şubat’taki deprem felaketinin ardından hisse senetlerini desteklemeye yönelik girişimlerin son halkası olarak kendi kaynaklarından yapacağı alımlarla borsayı desteklemeye hazırlanıyor.

Bloomberg’den Kerim Karakaya ve Çağan Koç’un haberine göre; TVF, yönetimi altındaki şirketlerden en az 1 milyar dolar tahsil edecek ve bu kaynağı Ziraat Portföy’ün borsa yatırım fonlarına (ETF) yatıracak.

TVF BORSAYI FON MEKANİZMASIYLA DESTEKLEYECEK

Bu adım, depremlerin ardından işleme kapatılan borsanın açılışı öncesi açıklanan bir dizi uygulamanın devamı niteliğinde. Hükümet ilk olarak, hisse senetlerine yönelik satış baskısının önüne geçmek için Bireysel Emeklilik Sistemi’nde devlet katkısı portföyünde fonların borsa payını yüzde 10’dan yüzde 30’a çıkarmıştı.

Ziraat Portföy konu hakkında yorum yapmadı. Türkiye Varlık Fonu ise yorum taleplerine yanıt vermedi.

TVF’nin desteği boyut itibariyle atılan diğer adımları geride bırakabilir.

Geçtiğimiz dönemde yerli bireysel yatırımcılar, enflasyona karşı bir koruma aracı olarak gördükleri borsada baskın bir güç haline gelmiş ve Borsa İstanbul 100 endeksinin 2022’de dünyanın en çok yükselen borsası olmasını sağlamışlardı.